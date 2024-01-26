Спрагу влади Путіна не втамувати: РФ не втратить шансу напасти на НАТО - розвідка Німеччини

Навіть якби Путін випав з вікна, у Росії знайшлися б ті, хто б продовжував агресивну політику російського диктатора.

https://glavred.net/world/zhazhdu-vlasti-putina-ne-utolit-rf-ne-upustit-shansa-napast-na-nato-razvedka-germanii-10536542.html Посилання скопійоване

Путін не втратив би шансу напасти на НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Російський президент Володимир Путін має на меті відновлення колишньої могутності "великої Росії" і може використати будь-яку можливість для атаки на НАТО. Навіть якби Україна здалася, це не зупинить Путіна у його імперських планах. Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль, передає Unternehmen-Heute.

"Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії. Якщо Захід не продемонструє явну готовність захищатися, у Путіна більше не буде причин не нападати на НАТО, - наголосив Каль.

Він попередив, що Європа повинна бути готовою до можливогї війни з Росією і продемонструвати свою здатність захищати себе. Оскільки інакше може виникнути ситуація, коли Європа підкориться російській агресії і капітулює.

відео дня

"Буде жахливо, якщо ця готовність до застосування сили візьме гору в зовнішній політиці і Європа капітулює перед нею", - зазначив очільник німецької розвідки.

Однак Каль висловив сумніви щодо ефективності змін у владі РФ і зауважив, що немає ознак того, що ситуація зміниться відразу. Він визнав, що навіть при зміні лідера влада в Росії залишиться в руках подібно налаштованих осіб, які продовжать агресивну політику.

"Він міцно сидить у сідлі. І навіть якби він випав із вікна або іншим чином постраждав, знайшлося б достатньо людей, які думають так само, як він, і проводили б ту саму політику", - додав він.

За його словами, ситуація в Росії не має жодних ознак швидких змін, зокрема, за допомогою демократичних сил.

Напад Росії на НАТО

Нагадаємо, країна-агресорка Росія може атакувати країни Північноатлантичного альянсу протягом наступних 5-8 років. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що РФ регулярно погрожує Латвії, Литві та Естонії.

Також Росія має вивести близько 300 тисяч солдатів з України, щоб можливо напасти на НАТО. Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем визначив чотири ключових чинники для такого нападу.

Як повідомляв Главред, 24 січня НАТО розпочало масштабні військові навчання Steadfast Defender-24, найбільші з 1988 року. Ці навчання стратегічно важливі для зміцнення обороноздатності Європи та демонстрації єдності Альянсу. Мета - продемонструвати готовність НАТО реагувати на потенційні загрози, включаючи можливий напад Росії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.