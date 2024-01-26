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РФ із затримкою передала список пасажирів Іл-76: 65 військових мали повернути - Коордштаб

Руслана Заклінська
26 січня 2024, 23:40
Родичі захисників з наданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами нібито з місця авіатрощі, не знайшли особливих ознак, які б вказували на їхніх рідних.
РФ із затримкою передала список пасажирів Іл-76: 65 військових мали повернути - Коордштаб
Росія із великою затримкою передала список пасажирів Іл-76 / Колаж: Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, скріншот

Росія з великою затримкою відповіла на неодноразові звернення щодо списку пасажирів Іл-76 та послалась на список, раніше опублікований на пропагандистами. Координаційний штаб підтвердив, що 65 українських оборонців з цього списку мали обміняти 24 січня. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Facebook.

Родичі військових з наданого списку ознайомились з відеоматеріалами російських пропагандистів нібито з місця авітрощі. Вони не знайшли особливих ознак серед фрагментів тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Голова Координаційного штабу, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, зазначив, що нині немає достатньої інформації, що підтверджує присутність українських військовополонених на борту літака. Він також висловив сумніви щодо версії російської пропаганди про те, що літак Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених.

відео дня

"Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань", - наголосив очільник ГУР МОУ.

У свою чергу, перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко зауважив, що дії Росії свідчать про їхню спробу замовчати справжні причини авіакатастрофи перед світовою громадськістю.

"Росія відразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Проте Україна буде задіювати всі інструменти, аби зʼясувати істинні причини того, що сталося, так і те, хто або що насправді перевозилося в тому літаку", - зазначив представник СБУ.

Водночас, за його словами, для збору всієї необхідної інформації потрібно більше часу. Сергій Андрущенко підкреслив, що Служба безпеки України забезпечила всі необхідні заходи для режиму тиші на місці обміну.

Представники Координаційного штабу підкреслили, що родини військовополонених будуть проінформовані про долю їхніх рідних, коли уповноважені органи матимуть чітку та достовірну інформацію. Координаційний штаб також наголошує на необхідності проведення всебічного та компетентного міжнародного розслідування цієї події та заявляє про готовність зробити все можливе для встановлення правди.

Падіння російського Іл-76

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області Росії впав російський літак Іл-76. Ймовірно, авіакатастрофа трапилася біля хутора Кривого. Уламки літака розкидало на кілька кілометрів. Російські пропагандисти заявили, що на борту літака нібито перебувало 65 українських військових та 5 російських членів екіпажу.

Також у середу, 24 січня, планувався обмін полоненими між Росією та Україною. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Однак цей обмін не відбувся. ГУР наразі не може підтвердити, чи були на борту українські військовополонені, ця інформація перевіряється.

Як повідомляв Главред, Росія спланувала збиття літака Іл-76 у Бєлгородській області, загрожуючи життю українських військовополонених. Головне управління розвідки України заявило, що посадка літака в зоні бойових дій не може бути безпечною, а брак інформації про маршрути та транспорт створює загрозу безпеці обміну. За словами ГУР, українські військовополонені не були на борту, а РФ хоче дестабілізувати ситуацію в Україні та послабити міжнародну підтримку.

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Ил-76 військовополонені російський літак літак розбився ГУР обмін полоненими
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