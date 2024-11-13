Росіяни в формі ЗСУ намагалися прорватися на Харківщині - Генштаб

Російські окупанти в чотири хвилі намагалися прорвати оборону бійців ЗСУ на Куп'янському напрямку, розповіли в Генштабі.

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Окупанти в чотири хвилі намагалися прорвати оборону бійців ЗСУ на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 61-а Окрема Механізована Степова бригада, 4 окрема танкова бригада

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Війська РФ здійснили спробу прориву на Куп'янському напрямку

Деякі російські солдати були перевдягнуті в форму ЗСУ

Українські захисники знищили всю бронетехніку РФ та ліквідували значну частину живої сили

У середу, 13 листопада, війська РФ намагалися прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. Частина окупантів була перевдягнута у форму Збройних сил України. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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"Починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп'янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників у чотири хвилі", - йдеться у повідомленні.

В атаках противник залучив близько 15 одиниць техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та установку для розмінування УР-77. Проте атаки росіян закінчилися провалом.

"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", - наголосили у Генштабі.

Незважаючи на хитрощі з перевдяганням, російські штурмові групи не змогли досягти успіху. Українські захисники, завдяки високому професіоналізму, зупинили ворога, знищили всю бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили РФ.

"Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА. Вдячність усім воїнам за сміливість та стійкість", - додав Генштаб.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, наступні кілька місяців війни в Україні будуть вирішальними. Очікується, що до грудня лінія фронту зсунеться на 30-35 км, пише Financial Times.

Також речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські війська активізували наступальні дії на Запорізькому напрямку, особливо на Времівському виступі, де кілька днів поспіль штурмують українські позиції. Сили оборони України проводять стабілізаційні дії для стримування ворога.

Крім цього, Росія перекидає підготовлені штурмові групи на передові позиції на півдні Запорізької області, але масштабного наступу поки що не здійснює. За словами речника УДА "Південь" Сергія Братчука, окупанти активізуються на Времівському виступі та намагаються атакувати в напрямку Великої Новосілки.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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