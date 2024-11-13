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Активний наступ почався: в ЗСУ розповіли про загострення і хід боїв на Півдні

Юрій Берендій
13 листопада 2024, 17:37
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Російські війська проводять штурмові операції на Времівському виступі, ЗСУ намагаються не допустити вклинень ворога в оборону.
Активний наступ почався: в ЗСУ розповіли про загострення і хід боїв на Півдні
РФ намагається вклинитись в оборону українських військ / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Коротко:

  • Росіяни активно штурмують позиції ЗСУ на Времівському виступі
  • Ситуація на запорізькому напрямку доволі складна
  • Росіяни 1,5-2 місяці готувались до цих атак із залученням бронетехніки

Російські окупанти почали активні наступальні операції на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог активізувався на Времівському виступі. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

На Времівському напрямку російські війська вже кілька днів активно штурмують українські позиції, намагаючись вклинитись в оборону українських підрозділів та захопити плацдарми.

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"Сили оборони України проводять стабілізаційні дії, щоб, по-перше, зупинити. По-друге, не допустити подібних вклинень, тому на Времівському напрямку ситуація доволі складна і доволі динамічна", - сказав він.

За словами Волошина, деякі російські підрозділи готувалися до цих атак протягом півтора-двох місяців на полігонах, розташованих у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей. Ці атаки не схожі на "м'ясні штурми", оскільки їх прикривають дрони та бронетехніка.

"Бронетехніку зараз теж намагаються застосовувати не лише як транспортний засіб, а й так, щоб вона допомогала і підтримувала під час ведення штурмових дій", - додав речник.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські війська ще тільки готуються до активізації штурмів, але щодня проводять кілька атак, намагаючись виявити вогневі точки української оборони для їх подальшого ураження під час стандартних штурмів. Волошин також зазначив, що загальна ситуація на південному фронті залишається досить напруженою.

"Ворог продовжує ракетні та авіаційні удари. Удари безпілотними літальними апаратами - дронами-камікадзе. Ворог продовжує вести контрбатарейну боротьбу і веде вогонь з різних артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворог проводить постійно штурми наших позицій", - підсумував він.

Бої на Запорізькому напрямку - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія переміщує підготовлені штурмові групи на передові позиції на півдні Запорізької області, однак наразі організувати масштабний наступ на цьому напрямку не здатна, зазначив в речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За словами Андрія Коваленка, очільника Центру протидії дезінформації при РНБО, російські війська готуються до активізації бойових дій на Запорізькому напрямку, зокрема тактичних штурмів біля кількох населених пунктів. Проте сил для наступу безпосередньо на Запоріжжя у них недостатньо.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" також повідомив, що російські війська намагаються просуватися на Запорізькому напрямку, і українські сили готуються до запеклих боїв.

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Що відомо про ОК "Південь"?

Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

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