Бої на стику трьох областей: чи може РФ розпочати великий наступ - Братчук

Усі зусилля ворог зосереджує в напрямку Великої Новосілки.

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Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Ключові тези речника:

РФ намагається атакувати на Времівському виступі

На Запорізькому напрямку великих наступів ворога не зафіксовано

Окупанти намагаються рухатися у напрямку до Покровська

Армія країни-агресора Росії переміщує підготовлені штурмові групи військових на передові позиції на півдні Запорізької області. Але великого наступу на цьому напрямку ворог поки що організувати не здатен. Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі FREEДОМ.

За його словами, щодо оперативної ситуації на Південному фронті загалом, то ворог намагається атакувати на Времівському виступі, на Придніпровському напрямку.

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"Що стосується Запорізького напрямку, то ніяких великих наступів, принаймні поки що, точно не зафіксовано. Усі зусилля ворог зосереджує в напрямку Великої Новосілки, але це вже більше говорить про ситуацію не в Запорізькій області, а в Донецькій. І це пов’язано з діями на Курахівсько-Покровському напрямку", — сказав він.

Братчук підкреслив, що наразі йдеться не про наступ, а про активізацію окупантів і перекидання штурмових груп.

"Поки що ми говоримо про те, що можлива активізація бойових дій. І як я вже зазначив, йдеться про стик трьох областей: Запорізької, Донецької та фактично Дніпропетровської. Перш за все, це Велика Новосілка. Саме туди ворог намагається стягнути певні сили для того, щоб продовжувати атакувати в цьому районі, що він і робить", — пояснив речник.

Він також наголосив, що за минулу добу відбулось 17 бойових зіткнень з окупантами на так званому Часівському виступі.

"Це плацдарм, де ворог намагається рухатися в Донецькій області у напрямку до Покровська. Тобто тут усе очевидно. Що стосується можливої активізації штурмових груп, то і чисельність особового складу, і механізованої компоненти, якщо брати по півдню загалом, не змінилася кардинально", — підсумував Братчук.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, армія країни-агресора РФ переміщує підготовлені раніше штурмові групи на передові позиції в Запорізькій області та активізується на Оріхівському, Времівському та Гуляйпільському напрямках.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що росіяни намагаються просуватися у районі Ольгівського - Рівнополя, які розташовані на кордоні із Запорізькою областю.

Крім того, попри складну ситуацію вздовж усієї лінії фронту Силам оборони України вдається контратакувати ворога. Зокрема, на днях ЗСУ повернули контроль над окремими ділянками на Лиманському напрямку.

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Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

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