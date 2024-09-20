'Професійна армія РФ знищена': ворог застосував нову тактику біля Торецька - ЗСУ

Російські окупанти застосували нову тактику наступальних дій на Торецькому напрямку, зазначив військовий.

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Ворог застосував нову тактику біля Торецька - ЗСУ / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

На Торецькому напрямку бої за окремі ділянки можуть тривати до місяця, водночас Росія майже повністю втратила свою професійну армію під час війни проти України. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що біля Торецька ситуація залишається складною, ворог продовжує активні штурми, намагаючись витіснити українських захисників з позицій.

"Не дуже люблю міфи про те, що ворог недолугий, але щодо професійної армії, то професійну армію ворог майже втратив. Однак справа не в тому, професійні вони чи ні, елітні чи не елітні. Річ у тому, що їх достатньо", - наголосив Ієвлєв. відео дня

Ієвлєв також додав, що на цьому напрямку росіяни вже не допускають таких помилок, як раніше в Авдіївці, коли на штурми кидали групи по 50-70 осіб.

"Росіяни постійно повзуть вночі, намагаючись зайти в посадку невеликими групами до 10 людей та намагаються закопатися", - вказує він.

За його словами, бій за окремі ділянки може тривати до місяця, як це відбувається з однією з посадок, за яку вже йдуть бої протягом місяця.

"Тобто справа не в якості та елітності, а в тому, що, на жаль, у ворога немає дефіциту особового складу", - зауважив Ієвлєв.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Бої на Торецькому напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, сили оборони України провели успішну контратаку та захопили позиції противника на Торецькому напрямку, про що йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

12-та бригада спеціального призначення "Азов" разом із іншими підрозділами стабілізувала ситуацію в районі Нью-Йорка на Донеччині, повернувши контроль над частиною селища. Як повідомили в Telegram "Азову", бригада брала участь в оборонних діях як у самому населеному пункті, так і на його околицях для покращення тактичної позиції на Торецькому напрямку.

Попри численні атаки, російські війська не змогли взяти під контроль Торецьк. Українські сили відбили всі ворожі наступи на цьому напрямку, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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