Бої точаться за кожен під'їзд: окупанти зайшли в Торецьк

Сили оборони України відбивають ворожі атаки у східній частині та подекуди відновлюють позиції.

https://glavred.net/ukraine/boi-vedutsya-za-kazhdyy-podezd-okkupanty-zashli-v-toreck-10603286.html Посилання скопійоване

У Торецьку тривають бої / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Російська окупаційна армія зайшла в місто Торецьк у Донецькій області. Зараз у населеному пункті тривають бої. Про це повідомила прессекретарка ОТГ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під'їзд. Сили оборони контратакують і повертають втрачені позиції, тому поки що важко оцінити, яку частку Торецька вони контролюють", - розповіла вона в ефірі телемарафону.

За її словами, ЗС РФ зараз просунулися в напрямку шахти Центральна.

відео дня

"Однак ситуація постійно змінюється - то ми відбиваємо в них вогневі пункти, то вони десь знищують наші. Однак ми їх постійно відновлюємо позиції та намагаємося повертати те, що захопили окупанти, не даємо їм просунутися", - сказала Бобовнікова.

Окупанти зайшли в Торецьк / Фото: deepstatemap.live

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

За даними Генштабу ЗС, на Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували наші позиції поблизу Торецька, Діліївки та Неліпівки. Бойові дії тривають ще у двох локаціях.

Торецьк на карті / deepstatemap.live

Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія може оточити Сили оборони України в районі населеного пункту Невельське на Покровському напрямку фронту. Про це повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Російські окупанти намагаються оточити місто Селидове в Покровському районі Донецької області. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". Ворог останніми днями нарощує тиск на півночі від міста і в районі Маринівки.

У вересні 2024 року середньодобові втрати російських окупаційних військ побили новий рекорд за весь час повномасштабного вторгнення в Україну.

Як свідчить огляд британського Міністерства оборони, за вересень цього року в середньому втрати РФ становили 1271 особу вбитими і пораненими.

Попередній рекорд було зафіксовано в травні 2024 року, коли середньодобові втрати РФ становили 1262 вбитими і пораненими.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред