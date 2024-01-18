'Ізоляція Росії': у Зеленського розкрили, що заважає Україні закінчити війну з РФ

Подоляк зазначив, що на території Росії досить активно працюють європейські компанії, які багато заробляють.

https://glavred.net/ukraine/izolyaciya-rosiji-u-zelenskogo-rozkrili-shcho-zavazhaye-ukrajini-zakinchiti-viynu-z-rf-10534343.html Посилання скопійоване

Що заважає Україні закінчити війну з РФ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, ОПУ

Одним із ключових чинників, який не дозволяє пришвидшити фіналізацію війни Росії проти України, є неповна ізоляція країни-агресорки. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що йдеться навіть про Радбез ООН. Він додав, що ворог активно бере участь у тих чи інших самітах.

"Для мене дикий приклад - це участь Лаврова в Скоп'є в саміті щодо загальної європейської безпеки, по ОБСЄ. Це дивно виглядає", - наголосив Подоляк для 24 каналу.

Окрім того, на території Росії досить активно працюють європейські компанії, які багато заробляють. Ба більше, певні громадяни Росії можуть спокійно мандрувати світом.

відео дня

"Поки неізольована Росія, це виглядає трохи дивно", - переконаний радник голови ОПУ.

У російському законодавстві немає можливості легально вийти зі складу Росії. Навіть, якщо 99,9% населення регіону скаже про те, що вони не хочуть бути у складі країни-агресорки, то легальних інструментів, окрім військового протесту, у них не буде.

Тим часом віцеспікер російського "парламенту" говорить про те, що треба заборонити будь-які національні рухи та максимально жорстко карати будь-які національні прояви у регіонах.

"Росія вже демонструє максимально мерзенні риси класичної "неосталінської імперії". Нині це достатньо ефектно виглядає для наших партнерів", - Михайло Подоляк.

Подляк вважає, що війна - це питання про виживання типу цивілізації. Тієї, до якої звикла Україна та Європа, і тієї, яку Росія реанімувала на своїй території. Йдеться практично про інфраструктуру ГУЛАГ. Коли усе заборонено, а багатьох просто знищують через те, що вони не подобаються.

"Коли будуть скасовувати всі етнічні ознаки, релігійні ознаки тощо. І це достатньо швидко приведе до того, що Росія дійсно буде ізольована. На жаль, цього не відбувалось протягом цих двох років війни", - зауважив Подоляк.

Як можна розв'язати війну

Подоляк зазначив, що попри усі намагання сказати про те, що українська держава "втрачає певну частку суб'єктності", Україну чують та розуміють на різних майданчиках. Радник голови ОПУ зауважив, що війну не розв'язати зброєю. Однак її можна розв'язати кількістю високотехнологічних збройних рішень.

"Безумовно, коли ти даєш 20 танків проти 200, то це - не розв'язання питання. Але коли ти даєш 2000 далекобійних ракет, то це абсолютно зламана логістика забезпечення російського окупаційного групування. Це високотехнологічні збройні рішення, і вони дійсно цю війну розв'яжуть", - наголосив Михайло Подоляк.

Також у цьому може допомогти мільйон дронів різних модифікацій. Зокрема тих, що можуть впливати на логістику росіян.

Нагадаємо, що ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович видав нову скандальну заяву про війну в Україні. Він заявив, що Захід не готовий до війни з Росією, тоді як в Україні війна триватиме "до останнього українця".

На Україну чекає новий прорив у війні у 2024 році. Астролог Ангеліна Вакуліна Главреду розповіла, які 2 міста України в небезпеці найближчим часом. Вона заявила, що Україну в 2024 році чекає безліч змін.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.