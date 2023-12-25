Російські пропагандисти зганьбилися новим сюжетом: цинічність зашкалює

А сам Зеленський, згідно з хворою уявою сценаристів, доручив "залишити" тільки 10% міста.

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Пропагандисти викотили новий фейк про ВСУ / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російські пропагандисти зганьбилися новим казковим сюжетом про Бахмут, в якому звинуватили ЗСУ у вбивствах цивільних. При цьому путінські телевізійники не згадували той факт, що місто "стирає з лиця землі" армія, що наступає - російська.

Черговий "захоплюючий" сюжет вийшов на кремлівському "Пєрвому" телеканалі. Путінська пропагандистка нібито взяла інтерв'ю у "місцевого мешканця". Той же натякнув, що чекав на російську армію, а таких колаборантів, як він, українські військові ненавиділи.

"Нас називали "ждунами". Ви чекаєте російських солдатів, ось і чекайте. Ось і все", - поскаржився чоловік. відео дня

"Місцевий мешканець" також "переказував слова" військових ЗСУ, що Зеленський нібито мав намір залишити всього 10% міста.

"Вони приїхали нас знищувати! Зеленський сказав залишити 10% від міста. Мені це реально солдати говорили", - "запевнив" пропагандистів чоловік.

Роспропаганда видала "казковий" сюжет про "звірства" України в Бахмуті-дивіться відео:

Раніше Главред писав, як Монтян розкритикувала Путіна за те, що він посмів захопити український Крим. Вона прямо заявила, що Путін навмисно вирішив "відрубати" частину України і в його намірах не було "благої цілі", щоб "захистити" кримчан від "поганого" НАТО.

Читайте також, як Захарова епічно зганьбилася безглуздими погрозами на адресу України за удари по Кримському мосту. Вона повторила верескливі погрози російської пропаганди щодо "жорсткої відповіді" і "відплати".

Інша пропагандистка Маргарита Симоньян, своєю чергою, відзначилася маячнею, заявивши, що РФ в Україні нібито "не воює з українцями".

А ще недавно Соловйов "проїхався" по зрадниці Монтян і Ко. Зрадників України, які перебігли свого часу на бік агресора, Соловйов обізвав "криптоукраїнцями".

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