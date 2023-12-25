УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Російські пропагандисти зганьбилися новим сюжетом: цинічність зашкалює

Яна Ставська
25 грудня 2023, 17:44
А сам Зеленський, згідно з хворою уявою сценаристів, доручив "залишити" тільки 10% міста.
Російські пропагандисти зганьбилися новим сюжетом: цинічність зашкалює
Пропагандисти викотили новий фейк про ВСУ / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російські пропагандисти зганьбилися новим казковим сюжетом про Бахмут, в якому звинуватили ЗСУ у вбивствах цивільних. При цьому путінські телевізійники не згадували той факт, що місто "стирає з лиця землі" армія, що наступає - російська.

Черговий "захоплюючий" сюжет вийшов на кремлівському "Пєрвому" телеканалі. Путінська пропагандистка нібито взяла інтерв'ю у "місцевого мешканця". Той же натякнув, що чекав на російську армію, а таких колаборантів, як він, українські військові ненавиділи.

"Нас називали "ждунами". Ви чекаєте російських солдатів, ось і чекайте. Ось і все", - поскаржився чоловік.

відео дня

"Місцевий мешканець" також "переказував слова" військових ЗСУ, що Зеленський нібито мав намір залишити всього 10% міста.

"Вони приїхали нас знищувати! Зеленський сказав залишити 10% від міста. Мені це реально солдати говорили", - "запевнив" пропагандистів чоловік.

Роспропаганда видала "казковий" сюжет про "звірства" України в Бахмуті-дивіться відео:

Російські пропагандисти зганьбилися новим сюжетом: цинічність зашкалює

Раніше Главред писав, як Монтян розкритикувала Путіна за те, що він посмів захопити український Крим. Вона прямо заявила, що Путін навмисно вирішив "відрубати" частину України і в його намірах не було "благої цілі", щоб "захистити" кримчан від "поганого" НАТО.

Читайте також, як Захарова епічно зганьбилася безглуздими погрозами на адресу України за удари по Кримському мосту. Вона повторила верескливі погрози російської пропаганди щодо "жорсткої відповіді" і "відплати".

Інша пропагандистка Маргарита Симоньян, своєю чергою, відзначилася маячнею, заявивши, що РФ в Україні нібито "не воює з українцями".

А ще недавно Соловйов "проїхався" по зрадниці Монтян і Ко. Зрадників України, які перебігли свого часу на бік агресора, Соловйов обізвав "криптоукраїнцями".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні війна Росії та України пропаганда
Реклама

Головне за день

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА

18:17 Україна
Доставка F-16 в Україну "до кінця року": у ЗСУ пояснили ситуацію

Доставка F-16 в Україну "до кінця року": у ЗСУ пояснили ситуацію

17:16 Україна
МВА - про ситуацію в Авдіївці: битва за місто може призвести до перелому у війні

МВА - про ситуацію в Авдіївці: битва за місто може призвести до перелому у війні

16:13 Україна
Всі головні новини

Популярне

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз 6499

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході 3175

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак 3072

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак

Сергій Стерненко. Путін почав подавати дивні сигнали 2373

Сергій Стерненко. Путін почав подавати дивні сигнали

Останні новини

18:43

Командири РФ роздягають росіян догола, саджають в ями і б'ють - ЗСУ

18:17

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА

18:00

Не втратять аромат і не відсиріють: як зберігати кавові зерна

17:44

Російські пропагандисти зганьбилися новим сюжетом: цинічність зашкалюєВідео

17:29

Євген Клопотенко вперше розкрив суть конфлікту з Ектором Хіменес-Браво

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:16

Доставка F-16 в Україну "до кінця року": у ЗСУ пояснили ситуацію

16:35

906 артобстрілів за добу: Тарнавський розповів про важку ситуацію під Авдіївкою

16:35

Путін "зсуває" терміни захоплення Авдіївки: що сталось

16:13

МВА - про ситуацію в Авдіївці: битва за місто може призвести до перелому у війні

Реклама
16:04

Стала відома сума: українцям доведеться заплатити за третьою газовою платіжкою

15:42

Як сказати "с легким паром" українською: Авраменко назвав два цікаві відповідникиВідео

15:25

Ірині Білик зробили пропозицію руки і серця на Різдво

15:10

ЗСУ збили майже 30 "шахедів", ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір

15:09

Що Зеленський хоче обговорити з Орбаном: в ОП розповіли про теми переговорів

15:04

ЗМІ повідомили про отруєння пропагандиста Красовського, той вийшов на зв'язок

14:53

Зовсім не для краси: для чого потрібні дірки в сирі

14:44

Це просто шикарна закуска, яка затьмарить Олів'є на Новий Рік 2024 - рецептВідео

14:27

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

14:23

Дрон атакував позиції окупантів в Бердянську: в місті пролунав сильний вибух

13:58

"10 мільйонів мобрезерву": Дикий розкрив, коли РФ кине нових окупантів на штурми України

Реклама
13:42

Церковне свято 26 грудня: що не можна робити в одну з найважливіших дат - Собор Пресвятої Богородиці

13:31

Чому чоловік зраджує свою дружину: приховані ознаки, які на це вказують

13:31

Тоня Матвієнко висловилася про появу зрадників-"Кроликів" на похоронах мами

13:18

Жодна армія не дозволяє собі так втрачати людей: військовий про бої в Авдіївці

13:16

Виплати для пенсіонерів і не лише: Україна отримала понад 1 млрд доларів

12:38

Тільки геній знайде двох кроликів за 4 секунди: надзвичайно важка загадка

12:32

"Узаконене щастя": Галкін показав романтичне побачення з Пугачовою

12:25

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході

12:22

Гороскоп на завтра 26 грудня 2023: Рибам - проблеми через чоловіка, Діві - несподіване знайомство

12:00

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак

11:43

Росія не зможе реалізувати свої підступні плани – Буданов

11:24

Софія Ротару звернулася до українців на Різдво

11:21

Дружина Віктора Павліка розповіла про свою хворобу

11:15

"Збили" F-16: у Повітряних силах прокоментували російські заяви

11:04

Забудьте про торти: цей новорічний мандариновий десерт без випікання перевершує всі очікування

11:02

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Биків оцінять, Тигри - бережіть сили

10:56

Майже до середини 2024 року: кому з ВПО можуть автоматично продовжити виплати

10:55

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогнозВідео

10:42

Можна не бруднити: як злити воду після варіння макаронів і картоплі без друшляка

10:19

Наступають без зупинки: окупанти просунулися під Авдіївкою

Реклама
10:09

"Не місяць і не рік": військовий дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

09:07

Розв'яже руки ЗСУ: знищення російських літаків змінить ситуацію на фронті

08:45

Названо 2 напої, які можуть вилікувати похмілля

08:44

Українська ППО знищила 2 російські літаки Су-34 і Су-30 за добу

08:10

Шлях до миру в нас лише одинПогляд

08:00

Гороскоп на 2024 рік для Росії: Кремль трястиме, РФ затріщить по швах, намічається різанинаЕксклюзив

07:59

РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" і ракетами: у Генштабі розповіли деталі

06:10

Головний страх диктатора ПутінаПогляд

02:42

Як відполірувати мийку з нержавійки до блиску: потрібне тільки борошно

02:05

Даша Кацуріна зізналася, чи шкодує про повернення в Україну і життя з Дантесом

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти