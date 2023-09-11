"Ми не воюємо ні з якими українцями": Симоньян відзначилася новою пропагандистською маячнею

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян цинічно заявила, що РФ в Україні нібито "не воює з українцями".

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Симоньян виступила в ефірі свого напарника по пропаганді Соловйова / колаж Главред, скріншоти з відео

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян вкотре видала божевільні і цинічні кремлівські тези. Зокрема, вона заявила в ефірі програми свого давнього напарника з пропаганди Володимира Соловйова, що якщо країна-агресор програє війну, яку путінський режим розв'язав проти України, то це нібито означатиме програш людства "царству темряви".

Причому щоб її маячна мова звучало хоча б скільки-небудь переконливо, Симоньян вирішила процитувати поета Федора Тютчева.

"Всі ці, як пише Тютчев, богохульні уми і богопротивні народи ополчилися проти нас, і думаючи, що ми воюємо з Україною і з українцями, треба згадувати, що ми не воюємо ні з якими українцями і в Україні ми воюємо тільки з владою, яка, як вона сама ж доводить всім вищесказаним, не має до України ніякого стосунку, до інтересів українського народу", – сказала пропагандистка.

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Вона додала, що програш РФ, в який вона "не вірить", нібито означатиме, що "людство програло царству темряви".

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян злякалася за своє життя після голосування в Telegram-каналі УНІАН.

Фанатка путінського режиму і війни проти України вважає, що вона, і ще один кремлівський зливний бачок Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського і Прилєпіна.

Також ми розповідали, що в країні-агресорі, місцевий топовий пропагандист Володимир Соловйов вельми розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна, яка була присвячена голові іншої російської пропагандистки-Ольги Скабєєвої.

Як завжди, Соловйов вибухнув лютою лайкою на адресу Галкіна, який відомий своєю проукраїнською позицією.

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