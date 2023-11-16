Вся інша шобла: Соловйов 'проїхався' по зрадниці Монтян і Ко

Пропагандисти Кремля продовжують "наїжджати" один на одного в прямих ефірах.

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Монтян викликала у Соловйова істерику / Колаж Главреда. Фото: Главред, скріншот

В лавах російських пропагандистів, що відпрацьовують гроші Кремля, трапився розкол - деякі політики і "журналісти", які зрадили Україну, на другому році повномасштабного вторгнення раптом "заспівали", що Москва виявляється не "звільняє" території, а виснажує їхні ресурси. Що сталося і зі скандальною адвокаткою Тетяною Монтян, яка неодноразово критикувала з цього приводу Путіна.

Однак інший пропагандист Володимир Соловйов не втрачає часу, щоб не нагадати Монтян й іншим "українцям", які перевзулися, про їхню вчинену зраду. Однак росіянина сильно дратує сам факт критики кремлівського режиму.

Під час вечірнього ефіру свого пропагандистського ток-шоу Соловйов вкотре звернувся до Монтян.

відео дня

Соловйов образив зрадницю Монтян - дивіться відео:

Зрадників України, які перебігли свого часу на бік країни-агресорки, Соловйов обізвав "криптоукраїнцями".

"Ось ця Монтян, вся ця шобла разом зі зрадником Стрєлковим тусуються... працюють синхронно з ІПСО. Вони підхоплюють наративи ІПСО. І ось ці люди, усвідомлено чи ні, обслуговують інтереси українських спецслужб. Тому вони повинні бути негайно видворені з території Росії. Монтян взагалі нічого робити в Росії", - висловився Соловйов.

Пропагандист закликав посадити Монтян, а потім вигнати з Росії.

Раніше Главред писав, як Монтян розкритикувала Путіна за те, що він посмів захопити український Крим. Вона прямо заявила, що Путін навмисно вирішив "відрубати" частину України і в його намірах не було "благої цілі", щоб "захистити" кримчан від "поганого" НАТО.

Читайте також, як Захарова епічно зганьбилася безглуздими погрозами на адресу України за удари по Кримському мосту. Вона повторила верескливі погрози російської пропаганди щодо "жорсткої відповіді" і "відплати".

Інша пропагандистка Маргарита Симоньян, своєю чергою, відзначилася маячнею, заявивши, що РФ в Україні нібито "не воює з українцями".

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