Кількість жертв в регіонах різко росте: з'явились нові деталі удару по Україні

Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Україні, в низці регіонів зафіксовано влучання, кількість загиблих та поранених зростає.

Удар по Україні 24 березня - що відомо про ситуацію в регіонах

Росіяни вдень запустили по Україні понад 550 дронів

Зафіксовано 15 прильотів

Вдень, 24 березня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару дронами по Україні. В регіонах зростає кількість поранених та загиблих через російський обстріл. Про деталі ворожої терористичної атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що у вівторок, 24 березня, Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні із застосуванням ударних безпілотників. Лише вдень було зафіксовано понад 550 ворожих дронів.

У Повітряних силах наголосили, що Загалом за умовну добу — з 18:00 23 березня до 18:00 24 березня 2026 року — противник використав майже тисячу безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інших.

Зокрема, за попередніми даними, у проміжку з 09:00 до 18:00 24 березня ворог застосував 556 ударних БпЛА.

Значна частина дронів заходила з північного напрямку, зокрема через Чернігівську та Сумську області.

При цьому географія ударів у денний час була ширшою, ніж уночі: під атаками опинилися Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька області, а також західні регіони — від Хмельницького до Львова.

"На жаль, зафіксовано 15 влучань. До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземне ППО. За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Бойова робота триває!Захисники українського неба роблять усе можливе, аби максимально ефективно відбивати повітряні атаки ворога", - резюмується у повідомленні.

Ситуація в регіонах

Унаслідок ворожого удару по центру Івано-Франківська загинули двоє людей. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Вона висловила співчуття родинам загиблих. Ще четверо осіб зазнали поранень, серед них — шестирічна дитина, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

"Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель. На місці працюють усі відповідні служби", - вказала вона.

Внаслідок російського удару по Львову кількість поранених продовжує зростати. Мер міста Андрій Садовий та глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомили, що в лікарнях міста перебуває вже 22 людей.

"Цифра (поранених, - ред.) росте. Пожежники гасять загоряння будинку (в центрі міста, - ред.). Готуємо мешканців до відселення", - написав мер міста.

У Вінницькій області також є жертви російської атаки дронів. За даними очільниці ОВА Наталії Заболотної, станом на цей час зафіксовано одного загиблого та 13 поранених унаслідок масованого обстрілу, всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Наразі відомо про пошкодження 9 приватних будинків та двох багатоповерхівок. Також зафіксовано пошкодження недіючого ресторану. Для ліквідації наслідків залучено 91 одиниця особового складу ДСНС та 19 одиниць техніки", - вказала вона.

У Житомирі внаслідок атаки поранено 12-річну дівчинку, її госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

"У результаті атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок, а в прилеглих будівлях вибуховою хвилею вибило вікна.Займання на місці влучання ліквідували", - резюмували в ДСНС.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що у вівторок, 24 березня, Росія здійснила один із найпотужніших ударів, під час якого лише вдень було зафіксовано понад 400 ударних безпілотників.

З ночі російські війська продовжують атакувати українські міста, використовуючи дрони, балістичні та крилаті ракети. Обстріли тривали безперервно, а повітряна тривога вдень охопила майже всю територію країни. Зокрема, потужні вибухи пролунали у Вінниці, Івано-Франківську та Тернополі, повідомляють місцеві адміністрації.

Ще в ніч на 24 березня Росія завдала масованого комбінованого удару, застосувавши різні типи озброєння, зокрема безпілотники, балістичні та крилаті ракети.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

