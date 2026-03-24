Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Кількість жертв в регіонах різко росте: з'явились нові деталі удару по Україні

Юрій Берендій
24 березня 2026, 19:54оновлено 24 березня, 21:51
Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Україні, в низці регіонів зафіксовано влучання, кількість загиблих та поранених зростає.
Удар по Україні 24 березня - що відомо про ситуацію в регіонах

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни вдень запустили по Україні понад 550 дронів
  • Зафіксовано 15 прильотів

Вдень, 24 березня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару дронами по Україні. В регіонах зростає кількість поранених та загиблих через російський обстріл. Про деталі ворожої терористичної атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що у вівторок, 24 березня, Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні із застосуванням ударних безпілотників. Лише вдень було зафіксовано понад 550 ворожих дронів.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

У Повітряних силах наголосили, що Загалом за умовну добу — з 18:00 23 березня до 18:00 24 березня 2026 року — противник використав майже тисячу безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інших.

Зокрема, за попередніми даними, у проміжку з 09:00 до 18:00 24 березня ворог застосував 556 ударних БпЛА.

Значна частина дронів заходила з північного напрямку, зокрема через Чернігівську та Сумську області.

/ Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

При цьому географія ударів у денний час була ширшою, ніж уночі: під атаками опинилися Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька області, а також західні регіони — від Хмельницького до Львова.

"На жаль, зафіксовано 15 влучань. До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземне ППО. За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Бойова робота триває!Захисники українського неба роблять усе можливе, аби максимально ефективно відбивати повітряні атаки ворога", - резюмується у повідомленні.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Ситуація в регіонах

Унаслідок ворожого удару по центру Івано-Франківська загинули двоє людей. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Вона висловила співчуття родинам загиблих. Ще четверо осіб зазнали поранень, серед них — шестирічна дитина, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

"Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель. На місці працюють усі відповідні служби", - вказала вона.

Внаслідок російського удару по Львову кількість поранених продовжує зростати. Мер міста Андрій Садовий та глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомили, що в лікарнях міста перебуває вже 22 людей.

"Цифра (поранених, - ред.) росте. Пожежники гасять загоряння будинку (в центрі міста, - ред.). Готуємо мешканців до відселення", - написав мер міста.

У Вінницькій області також є жертви російської атаки дронів. За даними очільниці ОВА Наталії Заболотної, станом на цей час зафіксовано одного загиблого та 13 поранених унаслідок масованого обстрілу, всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Наразі відомо про пошкодження 9 приватних будинків та двох багатоповерхівок. Також зафіксовано пошкодження недіючого ресторану. Для ліквідації наслідків залучено 91 одиниця особового складу ДСНС та 19 одиниць техніки", - вказала вона.

У Житомирі внаслідок атаки поранено 12-річну дівчинку, її госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

"У результаті атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок, а в прилеглих будівлях вибуховою хвилею вибило вікна.Займання на місці влучання ліквідували", - резюмували в ДСНС.

Удар по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що у вівторок, 24 березня, Росія здійснила один із найпотужніших ударів, під час якого лише вдень було зафіксовано понад 400 ударних безпілотників.

З ночі російські війська продовжують атакувати українські міста, використовуючи дрони, балістичні та крилаті ракети. Обстріли тривали безперервно, а повітряна тривога вдень охопила майже всю територію країни. Зокрема, потужні вибухи пролунали у Вінниці, Івано-Франківську та Тернополі, повідомляють місцеві адміністрації.

Ще в ніч на 24 березня Росія завдала масованого комбінованого удару, застосувавши різні типи озброєння, зокрема безпілотники, балістичні та крилаті ракети.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
19:54Війна
Зачистка на Краматорському напрямку: штурмовики ЗСУ знищили десятки росіян

Зачистка на Краматорському напрямку: штурмовики ЗСУ знищили десятки росіян

19:29Україна
Летіли сотні дронів: Ігнат розкрив подробиці масованого удару РФ по Україні

Летіли сотні дронів: Ігнат розкрив подробиці масованого удару РФ по Україні

18:29Україна
Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулею

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулею

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

21:32

Знайдено найбільше у світі родовище золота — де будуть добувати та скільки його там

21:24

Чому Трамп веде переговори з Лукашенком, і до чого тут "ядерка": аналіз ТишкевичаПогляд

21:09

Не залишить шансів курчавості: експерт розкрив дієву схему захисту персикаВідео

21:00

Українська гумористка показала, як виглядає після операції

20:36

Простий трюк із пральною машиною: копійчаний засіб — і машина сяє чистотою

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
20:27

РФ планує розмістити в Білорусі спецсистеми для БпЛА: експерт розкрив загрозу

20:15

Найкращі кримінальні серіали, які, напевно, пропустили навіть фанати

20:02

Посівний календар на квітень 2026: які дні допоможуть виростити рекордний урожай

19:54

Кількість жертв в регіонах різко росте: з'явились нові деталі удару по УкраїніФото

19:34

Зломлений горем: чоловік Бейонсе розповів про сексуальне насильство

19:29

Зачистка на Краматорському напрямку: штурмовики ЗСУ знищили десятки росіян

19:02

В рази покращить смак звичайної яєчні: який секретний інгредієнт варто додати

18:54

Україна стала "пороховою бочкою": що призвело до вибуху і появи козацтваВідео

18:42

Любительки Cartier та Rolex: хто з українських зірок дозволяє собі важкий люкс

18:29

Летіли сотні дронів: Ігнат розкрив подробиці масованого удару РФ по Україні

18:15

У 2027 році неможливо: у Єврокомісії назвали дві умови для вступу України до ЄС

18:12

Дівчина купила комод у секонд-хенді й пошкодувала, відкривши шухляду

18:07

Перці виростуть гігантськими та соковитими: що покласти в лунки перед висадкою

17:36

"Його спів був молитвою": помер найстарший кобзар УкраїниВідео

17:28

У низці міст України лунають потужні вибухи, є прильоти: що відомо на зараз

17:28

Потужний удар у Криму: підірвано ПУ ракет Циркон разом із росіянами

17:26

Пса залишили з жорстокою запискою: її зміст вразив навіть волонтерів

17:11

Житомирщину прогріє до +16: синоптики назвали дату різкого потепління

17:09

"Дозволяти такий тон і слова": Зібров жорстко висловився про скандал із ПавлікомВідео

16:44

У трьох китайських знаків зодіаку до кінця року збудуться всі мрії – хто вони

16:40

Росія вдарила дронами по центру Львова, є прильоти - перші подробиціФото

16:35

Повістку можуть вручити в будь-якому місці: розкрито важливий алгоритм роботи ТЦК

16:35

Еліта радянського суспільства: які професії поважали найбільше в СРСР

16:33

"Всіх забрали": в ГУР зробили гучну заяву про мобілізацію на окупованих регіонах

16:21

Долар з євро різко змінили позиції: новий курс валют на 25 березня

16:13

Що означає вислів "хоч греблю гати": вчителька дала неочікуване пояснення

16:04

Через страх втратити: Пугачова та Галкін ухвалили термінове рішення

15:51

Атомна бомба впала на город фермера: сусіди кричали, що настає кінець світу

15:25

На Україну чекає похолодання: синоптик назвала дату зміни погоди

15:21

Чому щоденний душ після 60 може нашкодити здоров’ю: названо оптимальну частоту

15:07

Чорне золото України: як видобувають нафту і чому її не можуть дістати всю

14:54

У списку був Стерненко і не тільки: СБУ ліквідувала кілера і зловила агентів ГРУФото

14:49

Business Wisdom Summit 2026: у Києві поділяться практичними стратегіями для бізнесів сміливих

14:39

"Артистами не озвучуються": Руслана висловила претензії Джамалі

14:35

"Він викрав обох синів, а я безсила": матір понад рік бореться за дітей

14:26

"Вже вміє працювати з паяльником": Притула розповів про можливу мобілізацію сина

14:24

Дивний лайфхак часів СРСР: для чого у фари авто заливали гальмівну рідину

14:19

Скарби зі звалища: серед сміття знайшли діаманти вартістю в мільйони гривень

13:41

Атака на Україну триває: "Флеш" попередив про загрозу нових ракетних ударів

13:40

Орган спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіасервісів затвердив Положення про експертні колегії новини компанії

13:32

Юна родичка Дзідзьо вступила до лав ЗСУ — як відреагував артист

13:18

У Раді готують план на випадок, якщо доведеться воювати "ще три роки" – ЗМІ

13:06

Великдень уже близько: 5 простих ідей декору, які прикрасять дім

13:02

Як сказати українською "вопрос на засыпку" - правильний варіант знають не всіВідео

12:42

Чоловік Юлії Висоцької не може ходити без допомоги: як він зараз виглядає

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти