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Росіяни"накрили" села під Запоріжжям із РСЗВ: перші подробиці

4 серпня 2022, 19:28

Наразі відомо, що в результаті обстрілу спалахнула суха трава.

РСЗВ Ураган
Росіяни накрили Запорізький район з РСЗВ / Фото oruzhie.info

Увечері в четвер, 4 серпня, росіяни потужно обстріляли населені пункти Запорізького районі - удари були здійснені після п'ятої години вечора з реактивних систем залпового вогню, повідомив у Telegram секретар місцевої міськради Анатолій Куртєв.

"Гучні звуки, які сьогодні чули жителі деяких районів Запоріжжя між п'ятою і шістьма годинами вечора - це звуки ворожих обстрілів із РСЗВ одного з сіл Запорізького району. Наразі відомо, що в результаті обстрілу сталося загоряння трави", - написав Куртєв.

Він додав, що в самому Запоріжжі зараз все спокійно.

Як повідомляв Главред, наприкінці липня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про початок третього етапу війни в Україні. За його словами, російська окупаційна армія готує наступ.

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Також, за словами Арестовича, війська Росії зібрали в окупованій Херсонській області близько 30 тисяч військ. Вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг і Миколаїв. Їм поставили завдання бути готовими висуватися 6 серпня, але підготовка може затягнутися. Однак атака напевно провалиться, оскільки ступінь бойової готовності таких сил викликає серйозні сумніви.

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