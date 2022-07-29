"Бійка буде славною": Арестович заявив про третій етап війни в Україні

Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ злегка відкладається / Колаж фото УНІАН, facebook.com/alexey.arestovich

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив про початок третього етапу війни в Україні. За його словами, російська окупаційна армія готує наступ.

"Наш контрнаступ, схоже, злегка відтягується, зате потім має всі шанси стати ще успішнішим, ніж планувалося. Бійка буде славною. Піде козацький драйв знову гуляти по степу", - написав Арестович у своєму Telegram-каналі.

За його словами, "звільнення Херсона, схоже, злегка відсувається".

"Замість нього на нас чекає славна бійка - останніх російських оперативних резервів з накопиченими українськими", - зазначив він.

За словами радника ОП, зараз на Херсонському напрямку зібраний "найбільш представницький комплект російських військ". До тих 12-15 БТГ, які там стояли, протягом тижня додалися ще 7-8 батальйонно-тактичних груп.

"Трошки збирають на Запорізькому, Донбаське практично повністю відходить у відання "армій народних республік" і ПВК, штатні росіяни ще є на Ізюмському - найневдалішому для них вже більше трьох місяців, і на Харківському, на кордоні маячить 144-та дивізія в повному складі - найбільша цінність за мірками нинішнього, третього етапу війни", - розповів радник глави ОП.

Арестович додав, що становище в російських військах жахливе: некомплект, відмовники, дуті штати, стара техніка, провалена мобілізація.

"Лише ідіоти йдуть у наступ з військами, яких (ще питання!) чи вистачить на оборону. Але ми і воюємо з ідіотами", - зазначив він.

"А ми - виграємо попри те, що бардаку на землі й у нас вистачає", - упевнений радник глави ОП.

Як повідомляв Главред, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес вважає, що стратегія російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України нагадує прогін армії РФ "через м'ясорубку". Ситуація, в якій перебувають російські окупанти, дуже складна.

Уоллес додав, що Росія не досягла своїх "основних цілей", що призвело до величезних втрат і жертв. Глава британського Міноборони переконаний, що РФ не зможе окупувати всю Україну.

Тим часом у розвідці Міноборони Великої Британії заявили, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області в повному розпалі. Згідно з даними фахівців, російські війська на західному березі Дніпра опинилися в дуже важкій ситуації. Втрата Херсона стане серйозним ударом по військовій пропаганді РФ.

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