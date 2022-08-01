Волонтер на своїх двох пройшов пішки від Києва до Запоріжжя і зібрав мільйон для ЗСУ

Євген Цілик пройшов пішки близько 500 км від Києва до Запоріжжя / Facebook

Київський волонтер Євген Цілик пройшов пішки від Києва до Запоріжжя понад півтисячі кілометрів ‒ для того, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Про це в Facebook повідомив т.в.о. мера Запоріжжя депутат Анатолій Куртєв.

За його словами, Цілик пішки пройшов через півсотню населених пунктів у шести областях країни.

"Женя Цілик живе в Києві і працює офіціантом в столичних кафе. Після 24 лютого молодий чоловік почав активно займатися волонтерською діяльністю. А через кілька місяців він поставив перед собою амбітну мету: пройти пішки з Києва до Запоріжжя і зібрати таким чином мільйон гривень для потреб Збройних сил України. Женя відправився в дорогу вранці 7 липня, маючи при собі 15-кілограмовий рюкзак з туристичним спорядженням і наметом", – розповів Куртєв.

Під час свого походу волонтер зумів зібрати цілих 950 тисяч на потреби ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в центрі Дніпра 6-річна Соломія Реут грала на сопілці на вулиці, а всі зібрані гроші передавала на фронт - в якості допомоги захисникам України від окупантів. Дівчинці вдалося зібрати сотні тисяч гривень.

До того у Стрийському районі (Львівська область) діти самостійно зібрали гроші на купівлю двох бронежилетів для бійців ЗСУ. Діти зверталися до водіїв проїжджаючих повз автомобілів з проханням підтримати військовослужбовців і приєднатися до збору коштів на бронежилет.

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