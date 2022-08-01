РФ не вдасться взяти Запоріжжя чи Кривий Ріг, вони хочуть рубати коридор до Придністров'я – Жданов

Окупанти з угрупуванням в 15 тисяч людей навряд чи досягнуть своїх цілей на Миколаївському напрямку - Жданов / Колаж Reuters, Главред

Війська РФ не можуть захопити Запоріжжя чи Кривий Ріг. Їх ключовим інтересом є створення сухопутного коридору до окупованого Придністров'я. Ймовірно, загарбники спробують здійснити прорив на Вознесенськ Миколаївської області, щоб реалізувати своє завдання. Однак з угрупуванням в 15 тисяч військових реальність такої мети під питанням. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У своєму YouTube-каналі він розповів про те, що в бік Запоріжжя окупанти просунутися не зможуть. Вони вже забирають звідти свої сили і відійшли з Пологів та Токмака.

"У бік Запоріжжя російська армія не зможе висунутися. Тому що з цього напрямку окупанти забирають свої війська. Враховуючи те, що сталося за останню добу, а це після нашого удару в районі міст Пологи та Токмак, противник відійшов з двох населених пунктів. У них там було більше 40 поранених, там залишилися тільки блокпости і десь 100 окупантів. РФ, ймовірно, більше цікавить узбережжя", - зазначив Жданов.

Згідно з прогнозом експерта, загарбники можуть спробувати здійснити прорив до Вознесенську Миколаївської області. Вони зацікавлені в тому, щоб перейти Південний Буг, продовжити свою атаку, закрити для України Чорне море і вийти до Придністров'я. Втім, з угрупуванням в 15 тисяч військових таке завдання виглядає вкрай сумнівним.

"Більше схоже, що вони можуть спробувати прорватися на Вознесенськ. Тому що їм потрібно перейти Південний Буг, щоб продовжити наступ і забрати в України Чорне море та вийти до Придністров'я. Це - їх стратегічне завдання. Але з угрупованням 15 тисяч йти на Вознесенськ — це нереально. Наразі не лютий і урочистого маршу вже не вийде. Там наші війська досить сильні", - підкреслив Олег Жданов.

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