'ЗСУ дійшли до залізниці': військовий експерт розкрив про ситуацію під Бахмутом

Росіяни намагаються утримати в своїх руках Бахмут та відсунути від нього з'єднання Сил оборони.

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Росіяни наступають під Бахмутом / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Російські окупанти намагаються утримати в своїх руках Бахмут на Донеччині та відсунути від міста Збройні сили України. Українські захисники повільно просуваються вперед на півдні міста.

Як повідомив в інтерв'ю Gazeta.ua військовий експерт Іван Січень, що бої довкола Бахмута "мають різноспрямований характер". На північних околицях війська РФ ведуть наступальні дії в районі Оріхово-Василівка. На півдні - окупанти протидіють просуванню ЗСУ із-під сіл Кліщіївка та Андріївка на схід.

"Росіяни намагаються утримати в своїх руках Бахмут та відсунути від нього з'єднання Сил оборони. У разі досягнення успіху, Росія зможе розгорнути наступ на Часів Яр, а від нього на Слов'янськ і Краматорськ або на захід, до рубежу річки Кривий Торець і міста Дружківка. За рахунок зазначеного будуть забезпечені вихідні райони для подальшого просування в глибину території України", - наголошує експерт. відео дня

Загальна обстановка на Бахмутському напрямку залишається без змін, пояснив експерт. Українські Сили оборони повільно просуваються вперед на півдні від Бахмута. Січень наголошує, що ЗСУ дійшли до залізниці та тримають під вогневим контролем автотрасу Бахмут-Горлівка.

"Російським військам вдалося трохи потіснити Сили оборони України на півночі від Бахмута, однак це жодним чином не вплинуло на їх положення. Через перенесення пріоритетної уваги сторін на інші напрямки, Бахмутський напрямок певним чином відходить на другий план. Ні російські сили, ні українські значних резервів там не мають. А тому, у найближчій перспективі суттєвих просувань в той, чи інший бік там, скоріше за все, не буде", - каже Січень.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що у ЗСУ розкрили важку ситуацію під Бахмутом. Євлаш, повідомив, що на південному фланзі Бахмута точаться запеклі бої. Росіяни намагаються втримати зручні для них позиції.

Окупанти перекидають резерви на північ від Бахмута. Загарбники намагаються застосовувати на цьому напрямку контрнаступальні підрозділи, щоб не дати українським військовим змоги розвивати контрнаступ.

ЗСУ просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі. Збройні сили України в рамках контрнаступальної операції продовжують планомірно вибивати окупантів країни-агресора Росії з українських територій.

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