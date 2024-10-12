РФ атакувала Україну невідомими ракетами та БПЛА: у п'яти областях гриміли вибухи

До відбиття атаки залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи.

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РФ завдала повітряного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

У ніч на суботу, 12 жовтня, внаслідок протиповітряного бою в Україні збито 24 ворожі БпЛА з 28 запущених країною-агресором РФ.

Ще два дрони внаслідок протидії РЕБ локаційно втрачено, повідомили в Командуванні Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначається, у ніч на 12 жовтня противник атакував Україну ракетами невстановленого типу (район пусків - Бєлгородська обл., РФ) і 28-ма ударними БпЛА (район пусків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ).

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і сил оборони України.

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

"У результаті протиповітряного бою збито 24 ворожі БПЛА в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях. У результаті активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено", - додали в Повітряних силах ЗСУ.

/ t.me/kpszsu

Дивіться відео - вбивцю дронів показали у дії:

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року країна-агресор Росія масовано запустила по Україні безпілотники. Вибухи прогриміли в Одесі, Харкові, Київській, Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях, Полтавському районі та в передмісті Києва.

Як повідомлялося, 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса. Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував городянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. О 23:11 у місті прогриміли вибухи. Незабаром Труханов повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.

/ Инфографика: Главред

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