"Росіяни виснажені": експерт назвав головну умову, за якої фронт РФ обвалиться

Російський фронт може обвалитися уже цього року за однієї умови.

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Російський фронт може обрушитися вже цього року - експерт назвав умову/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрин

Основні тези Коваленка:

Російський фронт може обрушитися вже цього року

Це може статися, якщо Україна отримуватиме достатню допомогу від партнерів

Російський фронт може обвалитися уже цього року, якщо Україна отримуватиме достатню допомогу від партнерів.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді. За його словами, саме ця умова може стати основним каталізатором.

"Уже зараз ми можемо проводити системні контратаки, і вони відбуваються по багатьох напрямках. Це результат виснаження російських окупантів протягом 2024 року. У 2024 році ми так не контратакували в зоні бойових дій в Україні, як робимо це зараз", – зазначив Коваленко.

За його словами, все це підтверджує, що росіяни виснажені і не можуть собі дозволити великих наступів, а в певний момент вони не зможуть собі дозволити вести оборонні дії.

"Але все це залежатиме від забезпечення нашими партнерами, тому допомога від США важлива. Без американської допомоги ми зможемо впоратися, без США ми можемо тримати оборону та інколи контратакувати. Але коли ми говоримо про наш контрнаступ, то нам потрібна допомога США. Тільки за підтримки Штатів ми можемо в 2025 році розпочати контрнаступальні дії, це правда. Але поки що зарано про це говорити", – сказав військово-політичний оглядач.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Путін маніпулює і змінює причини війни – в ISW пояснили тактику диктатора в переговорах. У Кремлі знову почали позиціонувати українську владу як "нелегітимну".

Також раніше британський офіцер спрогнозував, що перемир'я в Україні настане до Великодня, і назвав передумови. ЗСУ та окупанти перейшли до активних дій на фронті.

У WP зазначали, що немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді. Нинішній запропонований Штатами варіант угоди виглядає так, нібито "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації".

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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