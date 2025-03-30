Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Росіяни виснажені": експерт назвав головну умову, за якої фронт РФ обвалиться

Альона Вороніна
30 березня 2025, 04:35
116
Російський фронт може обвалитися уже цього року за однієї умови.
Российские военные, Александр Коваленко
Російський фронт може обрушитися вже цього року - експерт назвав умову/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрин

Основні тези Коваленка:

  • Російський фронт може обрушитися вже цього року
  • Це може статися, якщо Україна отримуватиме достатню допомогу від партнерів

Російський фронт може обвалитися уже цього року, якщо Україна отримуватиме достатню допомогу від партнерів.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді. За його словами, саме ця умова може стати основним каталізатором.

"Уже зараз ми можемо проводити системні контратаки, і вони відбуваються по багатьох напрямках. Це результат виснаження російських окупантів протягом 2024 року. У 2024 році ми так не контратакували в зоні бойових дій в Україні, як робимо це зараз", – зазначив Коваленко.

За його словами, все це підтверджує, що росіяни виснажені і не можуть собі дозволити великих наступів, а в певний момент вони не зможуть собі дозволити вести оборонні дії.

"Але все це залежатиме від забезпечення нашими партнерами, тому допомога від США важлива. Без американської допомоги ми зможемо впоратися, без США ми можемо тримати оборону та інколи контратакувати. Але коли ми говоримо про наш контрнаступ, то нам потрібна допомога США. Тільки за підтримки Штатів ми можемо в 2025 році розпочати контрнаступальні дії, це правда. Але поки що зарано про це говорити", – сказав військово-політичний оглядач.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Путін маніпулює і змінює причини війни – в ISW пояснили тактику диктатора в переговорах. У Кремлі знову почали позиціонувати українську владу як "нелегітимну".

Також раніше британський офіцер спрогнозував, що перемир'я в Україні настане до Великодня, і назвав передумови. ЗСУ та окупанти перейшли до активних дій на фронті.

У WP зазначали, що немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді. Нинішній запропонований Штатами варіант угоди виглядає так, нібито "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації".

Читайте також:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Олександр Коваленко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

06:15Синоптик
"Росіяни виснажені": експерт назвав головну умову, за якої фронт РФ обвалиться

"Росіяни виснажені": експерт назвав головну умову, за якої фронт РФ обвалиться

04:35Україна
"Займатиметься саме цим": експерт ошелешив прогнозом наступу ЗСУ на території РФ

"Займатиметься саме цим": експерт ошелешив прогнозом наступу ЗСУ на території РФ

23:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Ковбасити" буде конкретно: на вихідні по Землі вдарить потужна сонячна буря

"Ковбасити" буде конкретно: на вихідні по Землі вдарить потужна сонячна буря

Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

Де 3 відмінності між двома жінками з книгою: тільки "геній головоломок" їх помітить

Де 3 відмінності між двома жінками з книгою: тільки "геній головоломок" їх помітить

Російська співачка заговорила українською: зал верещав

Російська співачка заговорила українською: зал верещав

Україну накриють дощі: у яких областях очікувати опадів

Україну накриють дощі: у яких областях очікувати опадів

Останні новини

06:15

Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

05:37

Гороскоп на квітень 2025 для Терезів: названо найприбутковіші дніВідео

05:00

Будете здоровими весь рік: що потрібно з'їсти 30 березня, прикмети

04:35

"Росіяни виснажені": експерт назвав головну умову, за якої фронт РФ обвалитьсяВідео

02:58

Які речі в жодному разі не можна прати в машинці: знають одиниці

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погодиНасувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди
02:30

Чому краще не паркувати авто в гаражі: автомеханік вказав на небезпеку

01:43

Гороскоп на завтра 31 березня: Ракам - кар'єрний успіх, Левам - здійснення мрії

29 березня, субота
23:34

"Займатиметься саме цим": експерт ошелешив прогнозом наступу ЗСУ на території РФВідео

23:17

В Харкові "приліт" по військовому госпіталю, десятки поранених: нові деталі атакиФотоВідео

Реклама
21:53

"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

21:18

Харків здригається від вибухів: місто масовано атакують "Шахеди"Відео

21:08

РФ готує резерви: названо чіткі терміни початку наступу РФВідео

21:01

Сестру-мовчунью Єфросиніної Лізу Ющенко кинули в Росії

20:59

Трампу запропонували усунути Волца: в ЗМІ дізналися про рішення президента США

19:46

"Сили досить немалі": в ДПСУ зізналися, чи прорвала РФ кордон на Сумщині

19:38

Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

19:21

"Ситуація гірша, ніж у Бахмуті": у ВР ошелешили подробицями про бої в Курській області

19:10

Про аграрні санкції і путінських олігархівПогляд

18:47

Долар раптово "просів": яким буде курс валют 31 березня

18:34

Розбив хоботом скло автівки: на росіянок напав роздратований слон

Реклама
18:24

Російська співачка заговорила українською: зал верещавВідео

17:51

До Великодня миру не буде: МВФ назвав нові терміни закінчення війни в Україні

17:32

Ворог для штурмів застосовує "дику" тактику: у ЗСУ розповіли деталі

17:18

Бігли один до одного і плакали: чутливе відео повернення дітей з окупаціїФотоВідео

16:43

До середини квітня все зміниться: на які знаки чекають зміни на любовному фронті

16:43

РФ перейшла до нової смертоносної тактики ударів БпЛА по Україні - BILD

16:20

Якщо дозволить Сі Цзіньпін: Кабаєва попросила у Путіна живий подарунок

16:17

Миттю зникнуть зі столу: бюджетні бутерброди, які готуються за 5 хвилин

15:39

Україну накриють дощі: у яких областях очікувати опадів

15:37

На Україну "налітає" пилова буря: які області опиняться в зоні ризику

15:32

Таке було востаннє 18 років тому: дивовижні кадри сонячного затемнення в УкраїніВідео

15:20

Коли РФ може припинити бойові дії проти України: дипломат відповів

15:10

Навіть сліду не залишиться: як прибрати подряпини в салоні авто

14:58

Як сказати українською "изжога": не усі зможуть дати правильну відповідьВідео

14:51

Левам - захоплення, Тельцям - прощання: чого чекати від затемнення 29 березня всім знакамВідео

14:37

Китайський гороскоп на завтра 30 березня: Бикам - суперечки, Собакам - стрес

14:30

Мозгова похвалилася красою молодшої доньки

14:09

Росія серед білого дня атакувала Кривий Ріг: з'явилися фото наслідківФото

14:07

Першу лінію оборони на Бєлгородщині прорвано: ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб

13:33

Коли закінчиться Рамадан у 2025 році: традиції та суть свята Ураза-байрам

Реклама
13:23

Всю ніч РФ масовано била по Україні: Зеленський відреагував на ворожі атаки

13:10

Сонячне затемнення у березні: Овнів перестане "штромити", а на Левів чекає удачаВідео

13:05

"Була шокована!": жінка знайшла дивне яйце і не чекала, що з нього вилупиться

12:29

Пенсії згодом зростуть ще на 20%: хто отримає підвищені виплати

12:24

У 2025 році війна не закінчиться, але в України є шанси перемогти – КоваленкоВідео

12:07

Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу: над містом здіймається густий дим

11:53

Ворог виправдовує удар по Дніпру: що видумали пропагандисти РФФото

11:23

Якою буде погода в Україні у квітні 2025: температура різко зросте, литимуть дощі

11:17

"Ковбасити" буде конкретно: на вихідні по Землі вдарить потужна сонячна буря

10:50

Гороскоп на квітень 2025 для Дів: гармонія, звільнення та популярністьВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти