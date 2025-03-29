Перемир'я в Україні настане до Великодня: британський офіцер назвав передумови

ЗСУ та окупанти перейшли до активних дій на фронті.

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Запорізький напрямок, ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 122 ОБрТрО, скрін з DeepState

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Чому перемир'я можливе на Великдень

На фронті посилилася інтенсивність бойових дій

Ведення активних бойових дій з боку України і Росії можуть свідчити про те, що і Київ, і Москва готуються до швидкого заморожування конфлікту.

Колишній офіцер британського спецназу SAS, військовий аналітик Тім Коллінз у статті для The Telegraph зазначив, що обидві сторони зараз прагнуть домогтися максимального прогресу, поки є така можливість.

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За його даними, ЗСУ в Білгородській області не бояться застосовувати навіть дефіцитну західну бронетехніку, незважаючи на можливі ризики.

"Ця операція поступається за масштабом торішньому наступу на Курську область, але вона розвивається. Захоплюючи стратегічно важливі висоти і створюючи загрозу кільком населеним пунктам, українські сили змушують російські війська перекидати резерви з інших напрямків. Це може бути як основною метою, так і способом проведення розвідки боєм, щоб виявити слабкі місця і потім використати більш потужні сили", - зазначає Коллінз.

Водночас він вказує і на наростаючу активність російської армії, яка намагається захопити якомога більше території, незважаючи на втрати.

"Усе це вказує на високу ймовірність припинення вогню - можливо, вже до Великодня. Оскільки цей момент наближається, обидві сторони прагнуть зайняти вигідні позиції для майбутніх переговорів", - підсумовує експерт.

Перемир'я між Росією та Україною - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що США вважають, що домовленості, досягнуті під час переговорів у Саудівській Аравії про припинення вогню на морі та в енергетичному секторі, виконуються, але насправді це не так. Україна готує офіційне звернення до США про порушення режиму тиші.

Радник українського президента Дмитро Литвин заявив увечері 27 березня, що за добу підтверджено щонайменше два удари російської окупаційної армії, які пошкодили енергоінфраструктуру в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій.

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що не виключає послаблення санкцій проти Росії в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі. Можлива і протилежна ситуація - обмеження можуть бути посилені.

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