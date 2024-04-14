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Загроза оточення міста: РФ кинула всі сили на штурм Часового Яру - офіцер ЗСУ

Юрій Берендій
14 квітня 2024, 11:16
Офіцер ЗСУ зазначає, що росіяни намагаються просунутись з флангів в районі Часового Яру для подальшого оточення міста.
Загроза оточення міста: РФ кинула всі сили на штурм Часового Яру - офіцер ЗСУ
Офіцер ЗСУ оцінив загрозу оточення Часового Яру / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ситуація на Бахмутському напрямку в районі міста Часів Яр залишається напруженою. Сили оборони України ведуть важкі бої з російськими окупантами в Богданівці та Іванівському. Про це в ефірі телемарафону повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

Федоренко відзначив, що деякі позиції періодично переходять з рук в руки через інтенсивність боїв.

"Що стосується Богданівки, Іванівського – там бої йдуть за кожен будинок, кожну вулицю. І інколи так буває, що противник витиснув Сили оборони, зайняв ті чи інші позиції. Сили оборони накопичили можливості, витіснили противника і поновили стан та положення. А в джерелах інформації інших, які подають аналітичну інформацію про те, що відбувається на фронті, це не завжди враховується", - зауважив він.

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За його словами, основною ціллю російського наступу на цьому напрямку фронту є захоплення міста Часів Яр або, хоча б прорив до житлової забудови для нав'язування українським захисникам вуличних боїв.

Він також зауважив, що Іванівське та Богданівка є лівим та правим флангами відповідно. Федоренко наголошує, що в планах російських окупантів є оточення міста Часів Яр.

Крім того, російські окупанти безперервно, але безуспішно, атакують селища Кліщіївка та Андріївка.

"Сили оборони в умовах обмеженої кількості боєприпасів роблять, я вважаю, неможливе – надійно утримують визначені наші рубежі", - сказав Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко

Федоре́нко Ю́рій Сергі́йович (нар. 26 квітня 1991, с. Носачів, Смілянський район, Черкаська область) — український політик, правозахисник, громадський діяч та військовий, пише Вікіпедія.

З вересня 2019 року є позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон.

Ситуація на фронті - наступ РФ на Часів Яр

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська наближаються до міста Часів Яр з трьох напрямків, активно застосовуючи хімічну зброю, повідомив командир батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Проте за останні два тижні їм не вдалося досягти успіху.

Військовий експерт Денис Попович проаналізував загрозу та можливі наслідки можливого захоплення Часового Яру на Донеччині російськими військами та вказав на 3 фактори, які допоможуть захистити місто від окупантів.

Росіяни Бахмутському напрямку активно проводять наступальні операції із застосуванням механізованих підрозділів, повідомив офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

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війна в Україні Часів Яр
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