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Під загрозою 6 міст: експерт назвав передумови "великого наступу РФ на Донбасі"

Юрій Берендій
11 квітня 2024, 02:04
За словами військового експерта, захоплення Авдіївки та Часового Яру може означати початок анонсованого Росією "великого наступу на Донбасі".
Під загрозою 6 міст: експерт назвав передумови 'великого наступу РФ на Донбасі'
Експерт назвав передумови "великого наступу РФ на Донбасі" / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти

Військовий експерт Денис Попович оцінив загрозу і наслідки ймовірного захоплення росіянами Часового Яру на Донеччині та назвав 3 чинники, які дозволять захистити місто від окупантів. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що місто знаходиться на височині, що сприяє обороні і дає перевагу в контролі над довколишньою місцевістю.

У разі успішного захоплення російськими окупантами Часів Яр, вони зможуть продовжити просування на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов'янськ. Ці міста становлять останню агломерацію в Донеччині, яка залишається під контролем України.

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"Таким чином, ворог наближається до своєї мети - захопити Донецьку область", - наголосив Попович.

Водночас, він зазначив, що поки що важко прогнозувати наслідки захоплення росіянами всієї Донецької області, адже спершу росіянам потрібно окупувати Часів Яр.

За словами Поповича, є 3 чинники, які можуть зупинити просування російських окупантів в напрямку міста Часів Яр.

"Звісно, можливо захистити, але для цього треба, по-перше, фортифікацію будувати, і вона будується. По-друге, потрібна зброя. Так чи інакше, це вже зовсім інше питання. І по-третє, безумовно, потрібна ротація військових частин. Потрібні свіжі сили, потрібні резерви", - наголосив Попович.

Експерт вважає, що захоплення російськими військами Авдіївки та намагання окупувати Часів Яр можуть передвіщати великий наступ на Донеччині. Він вказує на те, що раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов говорив про те, що росіяни можуть намагатися продовжити наступ у бік Покровська.

"Я думаю, це провісники початку цих наступальних дій, оскільки зараз ворог буде накопичувати резерви і намагатися далі просуватися. Безумовно, треба до цього готуватися. Я теж думав, що буде оперативна пауза. Я теж думав, що їм варто буде зупинитися після Авдіївки, після величезних втрат і приготуватися. Але, як бачимо, що якби не сталося так, що це і є приготування", - сказав Попович.

Він резюмував, що росіяни вже готують сили і планують активізувати свої дії ближче до літа.

Хто такий Денис Попович?

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Бої біля Часового Яру - новий наступ РФ на сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська авіація в ході чергової спроби наступу на місто Часів Яр на Донеччині завдала удару по своїй же піхоті. Про це розповів офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті повідомили, що російська окупаційна армія розпочала нову хвилю атак на Бахмутському напрямку. Наразі ворог зосереджує власні зусилля в районі Часового Яру.

Голова української військової розвідки Буданов зазначив, що російський наступ на сході України почнеться наприкінці травня. За його словами, ціллю російського наступу буде місто Покровськ Донецької області.

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