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"Ситуація дуже непроста": боєць ЗСУ розповів про нову тактику наступу РФ

Юрій Берендій
11 квітня 2024, 15:03оновлено 11 квітня, 15:39
Офіцер ЗСУ відзначає, що на Бахмутському напрямку російські окупанти почали частіше залучати бронетехніку для наступу на позиції Сил оборони України.
'Ситуація дуже непроста': боєць ЗСУ розповів про нову тактику наступу РФ
Боєць ЗСУ розповів про нову тактику наступу РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

По всій лінії фронту на Бахмутському напрямку провдожують активні наступальні операції із застосуванням механізованих підрозділів. Крім того, росіяни значно збільшити використання КАБів та артилерії. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

"Ситуація у нас досить таки непроста, ми це все можемо спостерігати. Ворог продовжує штурмові дії на всьому відрізку нашого Бахмутського фронту. Причому ми можемо побачити, що штурмові дії у нього зараз посилені саме механізованою складовою", - вказує він.

Офіцер додав, що якщо раніше більшість штурмових дій здійснювалася суто піхотою, то зараз противник використовує як важку техніку, так і бойові броньовані машини.

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"Дійсно, збільшилася кількість використання росіянами КАБів. Також працює постійно їхня артилерія", - сказав він.

Він додав, щоросійські сили намагаються прорвати українську оборону в напрямку Богданівки та Іванівського, постійно здійснюють атаки у районах Кліщіївки та Андріївки.

Калашников також повідомив, що протягом доби Сили оборони України відбили приблизно 10 штурмових атак окупантів у районі Часового Яру.

Хто такий Олег Калашніков

Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Боїв за Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, підполковник Назар Волошин заявив, що російських окупантів немає в Часовому Яру та його околицях, і місто повністю знаходиться під контролем Сил оборони України.

Офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашнікров повідомив, що 7 квітня російська авіація в районі міста Часів Яр на Донеччині завдала удару по своїй же піхоті.

Командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко повідомив, що російські війська продовжують активні наступальні операції в районі Бахмуту. Кілька днів тому, ворог перейшов до масованого наступу в напрямку міста Часів Яр із застосуванням 30 одиниць бронетехніки.

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війна в Україні Часів Яр
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