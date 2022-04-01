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Росіяни активно надсилають цінні дані українській розвідці - офіцер ГУР

1 квітня 2022, 17:36

Цивільні з Бєлгорода та інших населених пунктів "дивом виходять на наші "пабліки".

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"Як результат-величезні втрати ворога" / скріншот

Українська розвідка отримує дані про переміщення окупантів та їх склад від росіян з Бєлгорода, а також інших населених пунктів Росії. Про це розповів офіцер спецпідрозділу ГУР МО з позивним "Віто" в інтерв'ю агентству Арміяinform.

За його словами, населення Харківської області - це очі і вуха ГУР. Але, крім цього, дані активно надходять і з Росії.

"Цивільні з Бєлгорода та інших населених пунктів "дивом виходять на наші "паблики", скидаючи інформацію про рух ворожих військ у бік України, їх склад і так далі. Після цього розвідка аналізує, оцінює і доповнює отримані дані відомостями з декількох інших джерел. Перевірена інформація відправляється в бойові частини, де на її основі формуються плани особистих або спільних дій. Як результат - величезні втрати ворога", - сказав Віто.

читайте такожПотік трун не підніме Росію проти Путіна: правозахисник сказав, що може звалити диктатора РФТакож він розповів, що окупанти - це звичайні люди в пригніченому морально-психологічному стані.

"Ні про яку непереможність тепер не може бути й мови. Навіть якщо противники були кращими у себе на тренуваннях, то тут вони "перелякані і не можуть зорієнтуватися". Багато росіян воюють на боці України", - додав боєць.

Крім того, він розповів, що його підрозділ прибув до Харкова завчасно і організував рух опору.

"23 лютого ми першим нашим партизанам видали зброю. І ці люди зайняли півсферу міста з підрозділами ЗСУ і першими прийняли удар від ворожого наступу", - резюмував захисник.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

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