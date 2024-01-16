Росіян спіткала невдача: Лисогор назвав новий напрямок штурмів ворога

Окупанти змінили напрямок штурмів в Луганській області та зазнали важких втрат під час спроби витиснути українських захисників з лісового масиву.

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Російські війська змінили вектор штурмів Луганської області / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські війська змінили напрямок штурмів в Луганській області. Росіяни змістили його від Макіївки на Серебрянський ліс та Білогорівку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram.

"Окупанти змінили вектор штурмових дій, змістивши його від Макіївки на Серебрянський ліс та Білогорівку. В цих осередках за учора відбито 19 атак росіян", - зазначив він.

Захисники зуміли відбити наступи ворога, зокрема в лісовому масиві, де російська армія намагалася витіснити українські позиції.

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"Ворог намагався витиснути наших захисників з лісового масиву. Зокрема, потужна спроба штурму була організована на позиції Волинської бригади територіальної оборони", - написав Лисогор.

Спроба штурму Волинської бригади тероборони завершилася невдачею для російських сил. В результаті атаки ворога – близько 90 поранених і вбитих, три знищених танки та низка іншої техніки.

Війна в Україні

Нагадаємо, зимовий наступ російських військ провалився, і "золотий місяць" для наступу вже минув, зауважив військовий експерт Роман Світан. Російські війська протягом другого місяця намагаються наступати по розмоклому донецькому чорнозему.

Також армія окупантів намагається відновити втрачені позиції на півдні України, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська в рамках "активної оборони" проводять невеликі контратаки.

Як повідомляв Главред, росіяни готуються до відновлення наступальних дій поблизу Авдіївки, де раніше вони зазнали значних втрат. Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов зауважив,що окупанти накопичують сили та засоби для нового наступу та планують взяти реванш за програні битви.

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