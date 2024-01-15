Новий наступ відразу на 5 напрямках: полковник ЗСУ попередив про плани окупантів

Військовий експерт наголошує на тому, що найближчим часом росіяни будуть проводити наступальні операції на п'яти напрямках на сході України.

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Росіяни готують новий наступ відразу на 5 напрямках / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Зимовий наступ, який планували росіяни, однозначно провалився. Той самий "золотий місяць" - час, який дається будь-якій армії для виконання певних наступальних дій із максимальною реалізацією завдань, - уже минув. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, протягом другого місяця росйські війська намагаються наступати, загрузнувши в позиційних боях і розмоклому донецькому чорноземі.

"Противник прекрасно розуміє, в якій ситуації він опинився, але продовжує свою підготовку і чекає більш-менш морозної погоди. Росіянам потрібно, щоб ґрунт промерз хоча б на 30 сантиметрів - 10-15-градусний мороз має протриматися 1,5-2 тижні. І тільки тоді можна буде використовувати військову техніку", - вказує експерт.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розкрив плани РФ щодо захоплення двох міст:

Світан наголошує, що без масового застосування техніки росіяни можуть реалізувати хіба що точкові та локальні наступальні дії.

"Подібні операції проводяться живою силою та за підтримки авіації й артилерії. Техніка застосовується лише частково", - розповідає експерт.

Однак він додає, що локальні наступи Росії ми усуваємо, оскільки дуже добре знаємо, де будуть атаки.

"Найближчим часом росіяни збираються зосередити свої зусилля на 4-5 напрямках: у бік Куп'янська, Лиману, Бахмута (в районі Донецька), Мар'їнки та Авдіївки. Однак такі дії не можна назвати широкомасштабним зимовим наступом, адже вони його вже провалили. Російський наступ розсіявся за цими напрямками і не досягне великих масштабів", - резюмував Роман Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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