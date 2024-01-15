РФ хоче відбити позиції на півдні: Cирський розповів про успішні контратаки ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що українські солдати застосовують тактику "активної оборони".

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Сирський розповів про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, t.me/osirskiy

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська армія намагається повернути втрачені позиції на півдні України, а саме в Херсонської та Запорізької областях.

"Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої "активної оборони", - повідомив Сирський в інтерв'ю видання Reuters.

Він заявив, що українські солдати застосовують тактику "активної оборони": не дають противнику спокою, шукаючи можливості завдати удару і самі намагаються перехопити ініціативу.

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Щодо РФ, то ворог намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Їхньою основною метою є встановлення повного контролю над промисловим регіоном Донбасу.

Командувач розповів, що наразі бої з обох сторін ведуться в менших масштабах. Це необхідно для того, щоб зберегти боєприпаси і людей. Ймовірно, Росія також навчилася реагувати і запобігати втратам.

"Наступи на рівні батальйону - це велика рідкість", - зазначив Сирський, додавши, що більш широке використання безпілотників змусило змінити тактику.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про найгарячіші напрямки на фронті. Середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 вже тиждень. Також вчора ворог здійснив два ракетні удари та 715 артобстрілів.

Росіяни жорстоко атакують хімічною зброєю позиції ЗСУ. Генштаб України повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська застосовували хімічну зброю 626 разів, у 2024 році - щонайменше 51 раз.

Ворог націлився на захоплення важливого міста. За словами офіцера 26-ї артилерійської бригади, росіяни на бахмутському напрямку сконцентрували 80 тисяч військовослужбовців для захоплення міста Часів Яр, що на Донеччині.

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