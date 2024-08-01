Росіяни в істериці готуються "полювати" на F-16: виявлено перший комплекс

Постачання Україні західного озброєння неодноразово наводило жах на росіян, однак F-16 стали для них особливо небезпечною загрозою. Нещодавно іноземні видання опублікували інформацію про нібито доставку Україні першої партії винищувачів.
Пропаганда країни-агресора РФ одразу ж опублікувала істеричні дописи про нібито знищення 6 бортів F-16 на аеродромі в Одесі, хоча ця інформація не відповідає дійсності.
Натомість партизани "Атеш" повідомили про розгортання зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2" у Волноваському районі Донецької області. За припущеннями учасників руху, окупанти вирішили розгорнути його для "полювання" на винищувачі.
"Схоже, у зв'язку з новими надходженнями в Україну винищувачів четвертого покоління F-16, окупанти змушені перекидати додаткові системи ППО ближче до лінії фронту", - йдеться у повідомленні.
Що таке рух "Атеш"?
"Атеш" - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Передача Україні винищувачів F-16
Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16. Точну кількість літаків не називають, однак ідеться про те, що їх поки небагато.
Згодом The Telegraph із посиланням на українського військового повідомило, що F-16 вже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Але поки ні США, ні Україна офіційно прибуття довгоочікуваної авіації не підтверджують.
Раніше повідомлялося, що США оснастять десятки винищувачів F-16, які передадуть Україні, сучасним озброєнням. Разом з літаками Україна отримає ракети американського виробництва та іншу передову зброю.
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