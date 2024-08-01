Росіяни в істериці готуються "полювати" на F-16: виявлено перший комплекс

Повідомлення ЗМІ про прибуття F-16 до України неабияк спантеличило окупантів, вони готуються збивати нові винищувачі.

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Окупанти розгорнули Бук-М2 на Донеччині, найімовірніше, для боротьби з F-16 / Колаж: Главред, фото: flickr

Постачання Україні західного озброєння неодноразово наводило жах на росіян, однак F-16 стали для них особливо небезпечною загрозою. Нещодавно іноземні видання опублікували інформацію про нібито доставку Україні першої партії винищувачів.

Пропаганда країни-агресора РФ одразу ж опублікувала істеричні дописи про нібито знищення 6 бортів F-16 на аеродромі в Одесі, хоча ця інформація не відповідає дійсності.

Натомість партизани "Атеш" повідомили про розгортання зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2" у Волноваському районі Донецької області. За припущеннями учасників руху, окупанти вирішили розгорнути його для "полювання" на винищувачі.

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"Схоже, у зв'язку з новими надходженнями в Україну винищувачів четвертого покоління F-16, окупанти змушені перекидати додаткові системи ППО ближче до лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Що таке рух "Атеш"? "Атеш" - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



Передача Україні винищувачів F-16

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16. Точну кількість літаків не називають, однак ідеться про те, що їх поки небагато.

Згодом The Telegraph із посиланням на українського військового повідомило, що F-16 вже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Але поки ні США, ні Україна офіційно прибуття довгоочікуваної авіації не підтверджують.

Раніше повідомлялося, що США оснастять десятки винищувачів F-16, які передадуть Україні, сучасним озброєнням. Разом з літаками Україна отримає ракети американського виробництва та іншу передову зброю.

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