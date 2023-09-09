Зеленський зробив жорстке попередження країні-агресорці Росії

Президент запевнив, що Україна завжди памʼятає про всіх своїх, захищає своє і забезпечить свободу й силу всім своїм містам.

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Зеленський зробив жорстке попередження Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський привітав майже 50 українських міст, які цими вихідними відзначають свій день. Також український гарант попередив країну-агресорку Росію, що наша країна не віддасть окупантам жодного сантиметра своєї землі. Про це Зеленський написав у Telegram.

"Цієї суботи й неділі майже 50 українських міст відзначають свій день. Вінниця, Дніпро, Житомир, Луцьк, Миколаїв, Ужгород, Барвінкове, Біла Церква, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильків, Вишгород, Вишневе, Галич, Дружківка, Жидачів, Здолбунів, Зеленодольськ, Ірпінь, Кагарлик, Кам’янка-Бузька, Ківерці, Корсунь-Шевченківський, Красилів, Лиман, Миронівка, Новоукраїнка, Очаків, Рава-Руська, Рені, Самбір, Славута, Сміла, Тростянець, Українка, Шпола, Яготин", - зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що сьогодні також день героїчного міста Авдіївка. Також свій день святкує старовинне українське місто, яке хоч і в руїнах через російські удари, але з незламним козацьким характером. Це місто Бахмут. Окрім того, день міста святкує Алчевськ, Волноваха, Дебальцеве, Луганськ, Олешки та Харцизьк.

відео дня

Президент запевнив, що Україна завжди памʼятає про всіх своїх, захищає своє і забезпечить свободу й силу всім своїм містам.

"Територія нашої держави велика. Але жодного її сантиметра російським окупантам не залишимо", - наголосив Зеленський.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повіломив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Нещодавно в ISW заявили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти формують "ударний кулак" на Куп’янському напрямку із сотень тисяч військових, але планування, асиметричні дії та рельєф дозволяють нівелювати перевагу у кількості.

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