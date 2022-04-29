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Росія запустила по Києву 5 ракет - Зеленський

29 квітня 2022, 00:04

Відразу по завершенню переговорів з генсеком ООН до Києва полетіли російські ракети.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішні ракетні удари по Києву.

За словами глави держави, окупанти випустили по українській столиці п'ять ракет.

Як відомо, ракетний удар було завдано тоді, коли в Києві з візитом перебував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"І сьогодні відразу по завершенню наших переговорів (з генсеком ООН - ред.) в Києві в місто полетіли російські ракети. П'ять ракет. І це говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інститутів, про спробу принизити ООН. А значить, вимагає відповідної потужної реакції", - підкреслив Зеленський у своєму відеозверненні.

Ракетний удар по Києву

28 квітня ввечері в Києві прогриміли вибухи, в той час, як в місті перебував генеральний секретар ООН. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.

У той же час окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Київській області.

В результаті ворожого обстрілу, сталося загоряння в 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 і 2 поверхів.

За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали - 10.

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