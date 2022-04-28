Все в диму: окупанти вдарили по Києву двома ракетами

Повідомляється, що ракета прилетіла в центр столиці.
Увечері, 28 квітня, в Києві та області були чутні потужні вибухи.
Очевидці повідомляють, що над одним з районів Києва піднялася хмара диму.
Мешканці будинків, розташованих неподалік від місця події, кажуть, що вибух був дуже потужним.
Варто відзначити, що в столиці о 18:22 було оголошено про триваючу досі повітряну загрозу.
Зазначимо, сьогодні в Києві перебуває генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Подробиці вибуху в Києві
Речник ДСНС Світлана Водолага у коментарі Суспільному розповіла, що по місту було два ракетних удари. На місце події вже виїхали рятувальники.
"Друзі! Увечері ворог обстріляв Київ. Два попадання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Кличко не уточнив, куди потрапили ракети.
"Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря ООН. Ще позавчора Гутерріш сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Радбезі ООН?",- написав Подоляк.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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