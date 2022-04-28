Ракетний удар по Києву: з'явилися подробиці про постраждалих

Ракетний удар / Фото УНІАН

Увечері, 28 квітня, російські окупанти обстріляли центр Києва. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, попадання були в Шевченківському районі. На місце події вже прибули рятувальники.

"Увечері ворог обстріляв Київ. Два попадання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Кличко.

Зараз над столицею видно стовпи диму. Перед цим у Києві звучала повітряна тривога.

В результаті ракетного удару по Києву є постраждалі, але поки невідомо скільки. Про це сказала прессекретар ДСНС Світлана Водолага.

"Два попадання у нас, один об'єкт, один житловий сектор біля об'єкта, поки це вся інформація", - розповіла Водолага Громадському.

Попадання, за словами прессекретаря ДСНС, було в перші поверхи, в той час як на верхніх знаходилися люди. Поки невідома точна кількість постраждалих в результаті ракетного удару.

На місці вже працюють рятувальники.

Ракетний удар по Києву

28 квітня ввечері в Києві прогриміли вибухи, в той час, як в місті перебував генеральний секретар ООН. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.

У той же час окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Київській області.

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