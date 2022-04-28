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Окупанти завдали ракетного удару по Фастову: всі подробиці

28 квітня 2022, 22:13

Росія запустила по Києву і області кілька ракет.

РСМД, ракети, Росія
Ракетний удар Росії / mil.ru

Російські війська завдали ракетного удару по території Фастівської громади Київської області.

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Зазначається, що всі служби працюють на місці.

Таке глава ОВА зазначає, що важливо залишатися в бомбосховищах під час повітряної тривоги.

Ракетний удар по Києву

28 квітня ввечері в Києві прогриміли вибухи, в той час, як в місті перебував генеральний секретар ООН. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.

У той же час окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Київській області.

В результаті ракетного удару по Києву є постраждалі, але поки невідомо скільки. Про це сказала прессекретар ДСНС Світлана Водолага.

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