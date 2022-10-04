Росія заходить в зону дикої турбулентності, може початися громадянська війна - Загородній

У Росії може початися громадянська війна / Колаж Фото УНІАН, Главред

Українські військові розбили російську армію і тепер РФ заходить в зону дикої турбулентності. Там є серйозні передумови для громадянської війни. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

Він не виключає, що там може початися третя чеченська війна, як в 90-х роках.

"Росія перед розпадом Радянського Союзу піднімала перед американцями питання про те, що половина України повинна відійти їй, аргументуючи це тим, що південний схід нашої країни говорить російською мовою. Але в ті роки Росія була зайнята своїми проблемами: війнами, Чечнею і т.д. А, крім того, в Україні було мільйонне угруповання військ – це і була та сила, якої росіяни боялися", - сказав Загородній.

Експерт зазначив, що саме українська армія знищила міф про те, що російське військо непереможне.

"Тепер всім стає зрозуміло, що головною рушійною силою російської імперської армії були українці. Росіяни нездатні воювати - вони можуть тільки вбивати, ґвалтувати, грабувати і завалювати противника своїми трупами", - заявив Загородній.

Він додав, що РФ продовжуватиме загрожувати миру, проте її ніхто не слухатиме, адже вже з'явилася сила, здатна поставити Росію на місце.

Відсторонення Путіна від влади в Росії

Глава Міноборони Олексій Резніков раніше зробив заяву, згідно з якою відсторонення Путіна від влади має посприяти припиненню війни. Міністр прогнозує, що на Росію вже за 5 років чекає розпад держави, що супроводжується парадом суверенітетів.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що у Кремлі готуються до припинення правління Путіна. На його думку, Москва може оголосити про хворобу Путіна і тимчасове припинення виконання обов'язків. У такому випадку влада може опинитися у Радбезу РФ.

Піонтовський також припускає, що Путіна може усунути від влади Юрій Ковальчук - найближчий соратник. Можливо, план вже розроблено. Ймовірно, Ковальчук зрозумів - війну програно, і тепер намагатиметься утримати владу і власність.

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