У Кремлі мають намір усунути Путіна від влади і вже склали план - Піонтковський

У Росії можуть усунути Путіна під приводом хвороби - експерт / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

У Кремлі готують відсторонення від влади президента Росії Володимира Путіна. Ймовірно, оголосять про його хворобу і тимчасове припинення виконання обов'язків. Влада опиниться в руках Радбезу РФ, який за деякий час заявить про помилки Путіна щодо України. План вже опрацьовується. Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що Путіна можуть усунути від влади вже найближчим часом. Однак замість нього прийде політик, курс якого навряд чи буде особливо відрізнятися.

"Готується перший "м'який" варіант. Буде оголошено, що Путін хворий, і він тимчасово припиняє виконання своїх обов'язків, поки він буде лікуватися", - сказав Піонтковський з посиланням на декілька своїх джерел з Москви.

За його словами, за такого розвитку подій влада опиниться у Ради Безпеки РФ, яка є колективним органом управління силовиків. За 2-3 тижні там скажуть, що Путін припустився помилок щодо України. Якщо процес відсторонення Путіна від влади почнеться, то буде вже продовжуватися.

"Ті люди, які ще вчора думали про те, як їм краще знищити Україну, це відійшло на другий план. Почнеться величезний перерозподіл власності... Вони зрозуміли, що для цього потрібно "м'яко" усунути Путіна і домовитися про правила гри, принаймні, на першому етапі після Путіна" – підкреслив Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Тарас Березовець в інтерв'ю Главреду заявив, що ймовірним наступником Путіна на посаді МВС може стати глава Росгвардії Віктор Золотов.

Раніше розглядалася кандидатура Міністра оборони Сергія Шойгу, проте шансів стати президентом Росії у нього вже немає.

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що оточення Путіна прагне зберегти свої гроші і, ймовірно, буде потай домовлятися із Заходом.

За його словами, капітуляція Росії може передбачати виведення її військ із захоплених територій.

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