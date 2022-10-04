Естонія віддала ЗСУ дрони, які купив для російських окупантів далекобійник із Пскова/ Telegram, Twitter @EE_Ukraine

Естонія передала Збройним силам України три безпілотники, які купив для російських військових блогер-далекобійник із Пскова.

Громадянин РФ збирав гроші на техніку за допомогою соціальних мереж. Він оголосив збір серед своїх підписників. Проте після купівлі дронів на кордоні в Естонії їх конфіскували. Про це повідомляє Посольство Естонії в Україні.

Після конфіскації безпілотники таки дісталися території України, проте шляхом, про який російський далекобійник і подумати не міг. Поліція Естонії передала дрони українським військовим для застосування на фронті проти окупантів.

"Пам’ятаєте чоловіка, який має подвійне громадянство Естонії і Росії і намагався провезти безпілотники для російської армії? Крім його арешту, естонська поліція вилучила куплені чоловіком дрони і подарувала їх українській армії", – йдеться у повідомленні.

Скандал з іранськими безпілотниками для РФ

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що незважаючи на попередження США, Іран поставив Росії сотні безпілотних літальних апаратів. Дрони в робочому стані і можуть використовуватися на війні проти України.

В ОП жорстко відреагували на застосування російськими окупантами в Україні безпілотників, поставлених Іраном агресору. Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація і остаточне стратегічне обнулення так і не дозволили Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації, написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Іран спробував виправдатися і "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами". Після цього речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Іран повинен негайно припинити поставки зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив".

Читайте також: