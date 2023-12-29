Ракетний удар по Україні: є загиблі та поранені, вибухи в багатьох областях

У Львові прогриміло кілька вибухів, є попадання в житловий будинок, повідомив Максим Козицький.

https://glavred.net/ukraine/raketnyy-udar-po-ukraine-vo-lvove-prilet-v-zhiloy-dom-vzryvy-vo-mnogih-oblastyah-10528946.html Посилання скопійоване

Наслідки ракетного удару РФ по Львову / Колаж: Главред, Фото: t.me/andriysadovyi

В результаті масованого ракетного удару РФ по Україні є загиблі і поранені, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Є загиблі люди, яких вбили російські ракети сьогодні, запущені по цивільних об'єктах, житлових будинках. Атака ворога триває", - написав він у Telegram.

/ t.me/ermaka2022

Вибухи у Львові

У Львові є влучання в житловий будинок, є постраждалі. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Telegram.

відео дня

"В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно - через падіння уламків ракети", - написав він.

"Львів. Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється", - уточнив він.

Також уточнюється, що раніше вранці у Львові прогриміло кілька вибухів, які були чутні в більшості районів міста.

/ t.me/s/kozytskyy_maksym_official

Цю ж інформацію підтвердив мер Львова Андрій Садовий. "У Львові чути вибухи", - написав він у Telegram.

Крім того, Козицький також опублікував відео з місця приліт російської ракети у Львові.

За офіційними даними у Львові одна людина загинула, 8 поранено.

Дивіться відео - наслідки ракетного удару РФ по Львову:

Screenshot / Скріншот

Вибухи на Сумщині

Крім того, ворог завдав, попередньо, ракетного удару по Конотопу. Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Внаслідок обстрілу травмовано трьох осіб, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталося загоряння автомобіля. На місці працюють всі необхідні служби. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

/ t.me/Sumy_news_ODA

Вибухи в Хмельницькій області

Також повідомляється, що в ході масованого обстрілу України 29 грудня росіяни атакували і Хмельницьку область.

Вранці 29 грудня, близько 07:45, на Хмельниччині пролунали звуки вибухів.

"Вранці 29 грудня о 7:04 У Хмельницькій області була оголошена повітряна тривога, пов'язана з ракетною небезпекою. Під час неї о 07:46 На Хмельниччині було чути звуки вибухів. Ймовірно працювала ППО", - пише Суспільне.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.

У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить Складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є постраждалі.

У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.

У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, загинула людина. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.