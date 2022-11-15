"Дим пер, полум'я пішло": подружжя розповіло подробиці ракетного удару по їхньому будинку в Києві

Росія вдарила ракетами по Києву / колаж фото скріншот, ДСНС

У Києві дивом вижила подружня пара - 66-річна Світлана та 72-річний Петро Романчук. Вони жили саме в тому будинку, в який потрапила російська ракета. Про це вони розповіли в інтерв'ю телеканалу Київ, відео вже розлетілося в Мережі.

Світлана і Петро просто лежали на своїх ліжках і відпочивали. У якийсь момент вони відчули дуже сильний поштовх і побачили, як сипеться скло.

"Впала на балкон 3 поверху, а ми над тією квартирою. Почало скло сипатися, вибух був такий, поштовх. А ми лежали на ліжках. У коридор виповзли, а в коридорі вже горілим смердить і з кухні дим пер, полум'я пішло. Відчинили двері, похватали одяг і швидко спустилися, побачили, що на сходовій клітці не горить", - розповідає подружжя.

Росія вдарила ракетами по Києву / скріншот

За їхніми даними, жінка, яка жила в квартирі на третьому поверсі, загинула. Саме в її квартиру потрапила російська ракета.

У Світлани і Петра всі речі і документи залишилися в квартирі. Поки вони не можуть повернутися і забрати хоча б документи.

Ракетна атака на Україну

15 листопада Росія завдала черговий масований ракетний удар по Україні, запустивши багато ракет. У Києві потрапили по трьох житлових будинках.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що, зрозуміло, результатів від них "не так багато", говорить Ігнат. Він переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

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