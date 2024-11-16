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Масовані удари по Одесі: експерт розповів, як захистити місто від "Шахедів"

Маріна Фурман
16 листопада 2024, 17:35
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За словами військового оглядача, Одесі потрібен бар'єр із ЗРК, який могли б надати західні партнери.
Масовані удари по Одесі: експерт розповів, як захистити місто від 'Шахедів'
РФ обстрілює Одесу ударними дронами / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Одесу дрони-камікадзе атакують з моря
  • Мобільним групам дещо важче збивати ударні дрони в Одесі, ніж у Києві
  • Одесу від дронів "врятує" бар'єр із ЗРК

Російські окупанти регулярно обстрілюють Одесу ударними безпілотниками типу "Shahed". Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів у своєму Telegram, як захистити українське місто від ворожих ударів "Шахедами".

За словами експерта, здебільшого ударні дрони збивають мобільні вогневі групи ППО, проте в деяких моментах використання цієї методики в Одесі має дещо нижчу ефективність, ніж, наприклад, у столиці України.

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"Ефективність мобільної групи перехоплення полягає саме в її мобільності, можливості протягом виконання вогневої задачі кілька разів поміняти позицію і придушити його дешевими засобами ураження, порівняно із ЗУР. Але це коли є свобода маневру, а коли її немає і перед тобою безмежна морська гладь?", - пише Коваленко.

Він наголошує, що у більшості випадків Одесу дрони-камікадзе атакують з моря і майже всі обʼєкти на які націлені окупанти, знаходяться в глибині міста на 1-2 км. Тому в такій ситуації вкрай складно вчасно "зрізати" дрон із кулемета, навіть якщо це - великокаліберний американський кулемет Browning M2.

"Для Одеси, яка є ключовим портовим вузлом країни, портова інфраструктура якого постійно перебуває під прицілом РОВ, важливо, крім альтернативних методів знищення дронів, уздовж берегової лінії створити бар'єр із ЗРК малого та середнього радіусу дії у кількості не менше двох батарей. Це дозволило б збивати дрони-камікадзе над морем, до входження в місто", - акцентує оглядач.

Військовий оглядач додає, що створити в Одесі бар'єр із ЗРК малого та середнього радіуса дії під силу тільки за повного сприяння західних партнерів.

Масовані удари по Одесі: експерт розповів, як захистити місто від 'Шахедів'
Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти у ніч на суботу, 16 листопада, атакували Київ дронами. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Під час атаки уламки дрона пошкодили багатоповерхівку в Оболонському районі столиці.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 16 листопада, запустила по Україні 83 дрони. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 53 ворожі безпілотники, ще 30 були локаційно втрачені.

Раніше Business Insider інформували, що РФ готується атакувати іранськими ракетами Fath-360 та Ababil. Застосування Росією таких ракет може вивільнити російські ракети "Іскандер" із більшою дальністю, щоб завдавати ними додаткові удари по цілях у глибині України.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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Одеса дрони Олександр Коваленко ракетний удар атака дронів Дрон Shahed-136
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