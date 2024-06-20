Жінка 9 місяців не знала про свою вагітність, тест нічого не показав: як так сталося

Дівчина дізналася про вагітність від лікарів за чотири тижні до пологів.

https://glavred.net/world/zhinka-9-misyaciv-ne-znala-pro-svoyu-vagitnist-test-nichogo-ne-pokazav-yak-tak-stalosya-10574489.html Посилання скопійоване

Чоловіка ця новина шокувала / Колаж Главреда. Фото: pixabay, BBC

21-річна Тавана Рівер не знала про свою вагітність, поки не знепритомніла й не опинилася в лікарні. Медики констатували, що за чотири тижні зʼявиться немовля.

Як розповіла дівчина у подкасті BBC Reliable Sauce, усі 9 місяців вона "жила диким життям", не переймаючись здоровʼям і безпекою плоду, оскільки про його існування не знала.

У лікарні її попросили перед МРТ здати тест на вагітність, проте тест нічого не показав. Тоді одна з лікарок наполягла на УЗД. І воно підозри медиків підтвердило.

відео дня

Новина, що лікарі констатували вагітність, її приголомшила.

"У мене почалася панічна атака", - сказала Тавана.

Батько дитини і чоловік Тавани Еммануель додав, що спершу навіть не повірив словам дівчини про її пологи, які стануться у найближчі 4 тижні.

Як сталося, що дівчина не помітила вагітність

Тавана стала рідкісним випадком для лікарів у сенсі прихованої вагітності - коли у майбутніх мам немає навіть видимих ознак, як от помітного живота.

Найчастіше це явище поширене у темношкірих жінок.

"(Мені казали), що це через нашу структуру стегон і кісток, дитина росте не вперед, а всередину, і у нас частіше трапляється тазове передлежання", - поділилась Тавана.

Фахівці зауважили, що прихована вагітність все ще малодосліджена через невелику кількість пацієнток з таким діагнозом, а також упередження щодо етнічної складової.

Що відомо про BBC? Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Перші ознаки вагітності – коли та на що звертати увагу

Як писав Главред, одні з перших ознак вагітності - це виділення. Термін вагітності починають рахувати з останніх місячних.

Навіть домашній тест на вагітність не завжди показує правильний результат. Причому результати тесту тим точніший – що пізніше він робиться з затримки менструації.

Крім того, вчені зібрали топ-5 несподіваних ознак, які з легкістю дадуть відповідь на питання "Як зрозуміти що, ти вагітна".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред