"Росія в мить припинить своє існування": Зеленський відповів на "ядерні" погрози

Зеленський / Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росії більше не буде існувати в разі, якщо Путін застосує свою ядерну зброю.

В ході брифінгу з грецькою колегою Катериною Сакелларопулою президент Зеленський підкреслив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то більше не "буде того світу, в якому ми живемо" і почнеться Третя світова війна.

"Буде інший світ, в якому точно не буде існувати держави, яка застосувала ядерну зброю. І тут питання не в тому, що хтось буде відповідати на ядерні удари, а питання в самій цій державі. Вони не втримають ні свою державу, ні свої політичні позиції всередині держави. Я думаю, що вони будуть розбиратися в революційних процесах всередині своєї держави. Тому я не дивлюся на це (можливість ядерного удару - ред.) серйозно. Хоча, дивлячись на кроки, які Росія зробила на нашій землі, адекватними ці кроки назвати не можна", - зазначив президент.

Загрози РФ ядерною війною

Раніше заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що перемога України у війні призведе до розвалу РФ, і щоб не допустити такого розвитку подій, вона може застосувати ядерну зброю.

Керівник країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі вдавався до риторики, пов'язаної з погрозами застосування ядерної зброї. Зокрема, 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня, коли підписував папірці про анексію українських територій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такий сценарій виключати не можна.

"Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив глава держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що якщо Путін зробить хоча б крок у напрямку застосування ядерної зброї, послідує моментальна реакція світу. Росію, за його словами, в такому випадку чекає миттєвий крах. Путіна вже попередили про наслідки.

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