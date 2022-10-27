Глава Пентагону публічно попередив Путіна щодо ядерної зброї: 'Буде серйозна відповідь'

Глава Пентагону публічно попередив владу РФ щодо ядерної зброї/ Фото Reuters

Глава Пентагону Ллойд Остін публічно звернувся до керівництва країни-агресорки РФ і попередив, що у разі використання Росією ядерної зброї проти України буде потужна відповід з боку міжнародної спільноти. Про це він заявив під час пресконференції в Пентагоні у четвер, 27 жовтня.

"Якщо це станеться (використання ядерної зброї – ред.), ви побачите дуже серйозну відповідь з боку міжнародної спільноти", – заявив Остін, адресуючи своє звернення російській владі.

Очільник Пентагону наголосив, що це вперше за останні понад 70 років йдеться про загрозу ядерного удару. Потенційно такий крок може змінити ситуацію для світу в цілому, зазначив Остін.

Він сказав, що навіть розмови про можливий ядерний удар є небезпечними і безвідповідальними.

Проте Остін наголосив, що поки що не були зафіксовані жодні ознаки того, що Путін точно збирається застосувати ядерну зброю чи вдарити по Україні "брудною бомбою".

Загроза ядерного удару з боку РФ

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом двічі висловлював погрози застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання "документів" про анексію територій України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю. Він не вірить, що міжнародне співтовариство дозволить господареві Кремля застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків.

Путін 27 жовтня заявив, що Росії не потрібен ядерний удар по Україні, в цьому немає ні політичного, ні військового сенсу. При цьому він зазначив, що провокації з ядерною зброєю, нагнітання про можливість застосування ядерної зброї Росією переслідує певну мету.

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