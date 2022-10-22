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Росія йде з Херсона, окупанти вивозять майно і документи - Хлань

22 жовтня 2022, 14:26

Окупований військами Росії Херсон стали залишати навіть російські торговельні мережі, сказав депутат обласної ради регіону Сергій Хлань.

Херсон, війська РФ, Хлань
Російські загарбники залишають Херсон - Хлань / Колаж Суспільне, Reuters, скріншот YouTube

Загарбники Росії йдуть з окупованого Херсону. Вони вивозять крадене майно, документи банку та паспортного столу. До понеділка повинні виїхати і російські торговельні мережі. Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що російські окупанти залишають Херсон. Вони вивозять награбоване майно і документи.

Росія йде з Херсона, окупанти вивозять майно і документи - Хлань

Крім того, з міста йдуть і російські торговельні мережі.

"Окупанти з міста Херсона вивозять свій форпост "досягнення" — майно і документи банку і… паспортного столу (!) До понеділка виїдуть російські торгові мережі. Русня покидає Херсон! Людям кажуть, що то тимчасово — приходьте через декілька тижнів. Прийдемо, в українське! (місто, - ред.)" – підкреслив Сергій Хлань.

Ситуація на Херсонщині

Новий командувач військами РФ в Україні Сергій Суровікін днями зачитав доповідь про війну Росії проти України. Він відзвітував про те, що окупанти зіткнулися з "напруженою" обстановкою. За словами російського військового, надалі загарбники діятимуть в залежності від "ситуації, що складається".

Крім того, генерал натякнув на готовність Росії "здати" Херсон.

"(Обстановка, - ред)... вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - пояснив Суровікін.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо розповів про те, що окупаційна адміністрація забирається з правобережжя Херсонщини на лівий берег. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з наступом армії України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія може перекинути війська з Херсона в напрямку Києва або Донбасу. На думку Арестовича, за такого сценарію Херсон буде звільнено, але з'являться проблеми на інших фронтах.

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