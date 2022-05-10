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Росія знову атакує Україну, але план Путіна провалиться: у нього залишиться тільки два варіанти -МВС

10 травня 2022, 15:08

Окупанти РФ зосередилися на Донбасі, проте армія України скорочує можливість для маневрів окупантів, сказав Вадим Денисенко.

Володимир Путін
Путін не відмовлятиметься від війни проти України - МВС/ Фото УНІАН

Росія навряд чи відмовиться від продовження війни проти України і створення так званого "СРСР-2". Окупанти готуються до ще однієї атаки і стягують до фронту нову техніку, у тому числі, і з захопленого Криму. Однак під тиском ЗСУ у російських військ нічого не вийде. Окупаційна армія видихнеться, і тоді у Путіна залишиться тільки два варіанти – заморожений конфлікт і перемовини, або оголошення прямої мобілізації. Другий варіант не дуже підходить Кремлю. Путін програє, але все ж таки спробує зробити ще один ривок. Війська РФ сконцентрували свої дії, в основному, на Донбасі, проте українська армія їм протидіє. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він сказав про те, то Росія не відмовляється від війни з Україною і створення якогось "СРСР-2". Загарбники готують нову атаку і вже концентрують свої сили і на території окупованого Криму.

Втім, Москві не вдасться досягти своїх цілей. Російські війська у Харківській області видихнуться. Внаслідок цього у Путіна залишиться тільки два варіанти подальших дій - заморозка конфлікту або оголошення прямої мобілізації.

"Ми розуміємо, що 19 батальйонних тактичних груп знаходиться на Харківщині. І після того, як вони видихнуться, а так і буде, їм нічого не вдасться. Далі у Путіна будуть два варіанти: або умовно заморожувати конфлікт і казатипро якісь перемовні процеси, або ж оголошувати пряму мобілізацію у Росії", - зазначив Денисенко.

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За його словами, варіант з мобілізацією навряд чи можна назвати оптимальним для Кремля – російська влада боїться відкрито її оголошувати.

Водночас Путін не відмовлятиметься від війни проти України. Але він її програє.

"Наразі він сподівається, що зробить ще один ривок, а далі подивиться", - вважає чиновник.читайте такожПлан Путіна вперше за 20 років зазнає краху: напад РФ на Україну став переломним моментом - МВС

Також Вадим Денисенко підкреслив, що росіяни на війні навряд чи можуть говорити про будь-які плани. Після численних невдач на різних напрямках Москва вирішила зосередити свої зусилля на Донбасі і адаптувати окуповані райони під російські стандарти. Але ЗСУ суттєво скорочують можливості для реалізації планів росіян.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв раніше заявив, що Росія в рамках другої фази своєї так званої "спецоперації" має намір захопити всі райони Донецької та Луганської областей, південні регіони України і створити коридор до окупованого Криму.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що армія України вже в середині червня може перейти в контрнаступ на зайняті окупантами РФ позиції. До кінця травня-початку червня українські військові підрозділи повинні отримати достатню кількість важкого озброєння від Заходу для реалізації подібних планів. Після застосування такої зброї ситуація на низці ділянок може змінитися.

В американському інституті вивчення війни заявили, що сили оборони України проводять контрнаступальні дії вздовж широкої дуги у Харківській області. Тактичний наступ на північному сході регіону спрацював. Українська армія може відкинути ворожі війська подалі від міста і закласти фундамент для подальшої повномасштабної військової операції.

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