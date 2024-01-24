Росія намагається вийти з позиційної війни: названо головну проблему окупантів

Попри системні проблеми, армія РФ довела свою здатність досягати незначних тактичних успіхів під час інтенсивних наступальних дій.

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ЗСУ завдають ударів по скупченнях російських сил навіть у ближньому тилу / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, МО РФ

Російські окупанти зазнають серйозних труднощів на полі бою через українські безпілотники і намагаються компенсувати удари дронів ЗСУ, щоб вийти з позиційної війни. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як пише ISW, 23 січня російський військовий блогер заявив, що військам РФ потрібно з'ясувати, як вийти з позиційної війни, але що російські війська не можуть сконцентруватися в кількості, достатній для прориву українських ліній, оскільки українські війська завдають ударів по всіх скупченнях сил більше батальйону. За його словами, ЗСУ завдають ударів по скупченнях російських сил навіть у ближньому тилу.

Також військовий блогер повідомив, що українські сили націлюються на невеликі російські групи з однієї - двох піхотних рот і 10 бронемашин за допомогою безпілотників, не дозволяючи російським військам навіть досягти українських передових оборонних рубежів.

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Росіянин поскаржився, що єдиним рішенням російських військ досі була атака 10-20 піхотинців з бронетехнікою, яка підтримувала їх на "екстремальній" відстані позаду піхоти.

Пов'язаний з Кремлем військовий блогер повідомив, що український технологічний прогрес ускладнив російським військам концентрацію декількох дивізій в окремому географічному районі без того, щоб українські війська не виявили концентрацію цих сил.

Військовий блогер підкреслив, що російським військам необхідно як отримати непряму вогневу перевагу над українськими військами, так і модернізувати російське командування і управління, щоб вийти з позиційної війни. За його словами, російські війська на передовій повинні мати можливість швидкого зв'язку, щоб мінімізувати час між виявленням та ураженням цілі.

Як зазначають аналітики, поки немає жодних ознак того, що російське військове командування істотно поліпшило будь-яку з цих виявлених проблем на оперативному рівні, необхідному для прориву позиційного фронту в одній або декількох зонах театру військових дій.

Однак, попри ці системні проблеми, нещодавно російські війська довели свою здатність досягати незначних тактичних успіхів під час інтенсивних наступальних дій під Куп'янськом Харківської області та Авдіївкою Донецької області.

Наступ РФ

Британське видання The Telegraph опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що російські окупаційні війська готуються до "нового наземного наступу в Харківській області в районі Куп'янська".

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