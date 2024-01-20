Наступ ЗСУ на Мелітополь: генерал-розвідник розкрив основний сценарій і терміни

Важливо проводити операцію там, де не доводиться штурмувати противника в лоб, каже Микола Маломуж.

https://glavred.net/ukraine/nastuplenie-vsu-na-melitopol-general-razvedchik-raskryl-veroyatnyy-scenariy-i-sroki-10534832.html Посилання скопійоване

Микола Маломуж спрогнозував ймовірність нового наступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ , Главред

Посилення позицій ЗСУ на Херсонському напрямку і перерізання південного коридору цілком реально і ця операція може бути виконана ближче до весни, заявив генерал армії України, колишній глава СЗР Микола Маломуж.

"Я вважаю, що ми дійсно затягнули процес проведення стратегічних наступальних операцій. Як зазначав Залужний, ми пішли в атаку, а там вже на нас чекали російські війська, мінні поля і "зуби дракона". Важливо планувати і проводити операцію там, де б нам не доводилося штурмувати противника в лоб, де його позиції не були б настільки потужними. В іншому випадку нам доводиться важко розміновувати шлях, важко просуватися вперед, а ворог тим часом підтягує і підтягує резерви", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим колишній глава СЗР каже, що цей напрямок залишається дуже перспективним, саме тому і була задіяна така міць наших військ.

відео дня

"Зманеврувати можна різними способами і досягти потрібного результату. Ми будемо тримати наші позиції там, будемо не тільки зменшувати логістичні перспективи східного коридору для ворога, а й зміцнюватися там. Тому що ми вже заходимо з флангів укріплених районів трьох ліній оборони, і є можливість бити ворога з флангів. Це на сьогодні є великим успіхом", - пояснив він.

Разом з тим співрозмовник пояснив, що ворог оговтався, кинув додаткові війська, тому наше просування призупинилося. Тому зараз ми там здебільшого ведемо оборонні бої, хоча періодично частково і просуваємося.

"Думаю, що, підтягуючи нові резерви і новітні зброю і техніку, ми зможемо просто знищити ці резерви ворога і просунутися далі, аж до Мелітополя. Це перспектива весни та літа 2024 року. Ворог, навіть знаючи, що ми будемо там просуватися, не має потужних резервів, щоб протистояти нашим ударам, тому їх нам потрібно організувати", - додав Маломуж.

Дивіться відео - інтерв'ю Миколи Маломужа Главреду:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав, що Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області. За словами представника ГУР, окупанти будуть прагнути повністю окупувати Донбас і утримати інші захоплені райони на Сході і півдні країни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія готується до нового наступу. Як припускають фахівці, наступ може бути в період з 12 січня по 2 лютого. Втім, окупанти не досягнуть значного просування.

У Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, вважають журналісти Financial Times. Україна може перейти до "активної оборони", щоб наступати вже в 2025 році.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.