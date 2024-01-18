Наступ з 4 напрямків: генерал Маломуж оцінив загрозу захоплення Харкова

За словами генерала, російське командування зібрало величезну армаду для того, щоб захопити Куп'янськ і продовжити свій наступ на Харків.

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Генерал Маломуж оцінив можливість наступу ворога на Харків / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Для нового російського наступу на територію України обрано кілька напрямків, Куп'янськ і Харківщина загалом - це найголовніший із них. Про це під час чату на Главреді заявив генерал армії України Микола Маломуж.

Крім того, за словами генерала, другий напрямок для активізації російських окупантів - Бахмутський. Він додає, що ворог планує посилити свої позиції поблизу Бахмута, щоб не дати ЗСУ звільнити місто.

"Третій - росіяни мають намір захопити Авдіївку. Четверте - ворог збирається утримати Роботине і не допустити просування наших військ у напрямку Мелітополя", - вказує Маломуж.

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Він робить висновок, що першочерговим завданням, яке ставить перед собою російське військово-політичне командування є захоплення Харківської області.

"Куп'янськ і Харківська область є надважливими для противника, тому захопити їх - це одне з першочергових завдань. Встановивши контроль над ними, ворог матиме перспективи подальшого наступу та ведення активних бойових дій не лише в Донецькій та Луганській областях, а й далі на Харківщині", - наголошує генерал.

За його словами, для просування на Харківщині Росія накопичила 110 тисяч представників Збройних сил Російської Федерації, кілька танкових підрозділів, зокрема 1-шу танкову армію Кантемирівської дивізії, ще кілька потужних дивізій і чимало ракетних систем. Тобто там намагається наступати велика армада.

"Утім, стратегічних перспектив у цього наступу російських військ немає. Бої тривають, і кілька місяців поспіль то ворог просувався, то ми його відкидаємо назад. На даний момент активного наступу немає. Розвідувальні можливості, зокрема, космічні, дають нам змогу відстежувати всі пересування ворожих військ у фронтовій зоні та готуватися до ударів супротивника і його спроб наступати на певних ділянках", - зазначає Маломуж.

Генерал армії наголошує на тому, що Сили оборони України не лише утримують свої позиції, а й нейтралізують значні військові резерви противника, оскільки велика концентрація військ та техніки робить їх вразливими.

"Якщо російські війська справді розпочнуть наступ у січні, перспектив у нього не буде, оскільки інформація про те, що він готується, запущена в інформаційний простір, отже, ворог розуміє, що ми знаємо його попередні плани, а тому не даватимемо змоги розвивати наступ. Тому жодних перспектив у наступу російських військ не буде", - резюмував Микола Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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