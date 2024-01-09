Скільки ще армія РФ зможе наступати: названо крайній термін

Після наступу РФ ситуація перейде в руки України - ЗСУ дадуть окупантам відповідь.

https://glavred.net/ukraine/skolko-eshche-armiya-rf-smozhet-nastupat-nazvan-krayniy-srok-10531766.html Посилання скопійоване

Армія РФ тиснутиме до кінця березня, вважає Іван Ступак / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Російська окупаційна армія зможе активно наступати на фронті до кінця березня 2024 року. Таку думку озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"Моє бачення, що березень, кінець березня - це та точка, до якої вони будуть здатні тиснути. Після цього ситуація, припускаю, перейде в руки України та буде наша відповідь", - сказав він у коментарі 24 каналу.

За словами Ступака, серйозних проблем у росіян з логістикою немає, проте в Херсонській області за останні півтора місяці українські сили систематично знищують вороже забезпечення продуктами, ліками, боєкомплектами. Найбільшої шкоди завдають саме дрони. Тому проблеми з постачанням і постійними втратами сили і техніки не можуть, в кінцевому рахунку, не дати наслідків.

відео дня

Ступак не виключає, що після президентських виборів російський диктатор Володимир Путін може оголосити мобілізацію.

"Найімовірніше, росіяни оголосять мобілізацію в квітні. Ми не знаємо, чи буде вона частковою або повною. З моменту оголошення мобілізації до проведення підготовчого військового курсу 3 – 4 місяці. Тобто, що стосується якісної мобілізації, то орієнтовно в липні-серпні можна буде побачити її війська", - додав ексспівробітник СБУ.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак закінчив Національну академію СБУ. З 2015 року-директор ТОВ "Мисливське господарство "Форест". У 2004-2015 роках обіймав оперативні та керівні посади в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. У 2015 році був обраний депутатом Київської обласної ради від БПП "Солідарність" по 44 округу (Поліський район) в якості безпартійного, члена однойменної фракції. Член "регламентної" комісії облради. У 2019-му балотувався в народні депутати України 9 скликання від партії "Сила і честь" на позачергових парламентських виборах.

Наступ РФ

На Куп'янському напрямку та під Лиманом росіяни здійснили перегрупування та доукомплектування резервів, що може свідчити про підготовку нового наступу на цих напрямках.

Британське видання The Telegraph опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що російські окупаційні війська готуються до "нового наземного наступу в Харківській області в районі Куп'янська".

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що війська РФ намагаються проводити активні наступальні дії на Куп'янському напрямку ще з жовтня. Ворог проводить щоденні атаки, але безуспішно.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував можливий наступ РФ на Харків, закликавши не піддаватися паніці та зазначивши, що розвідці відома ситуація на кордоні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.