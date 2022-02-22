Росія намагається організувати тюремні бунти в Україні - Малюська

Малюська заявив про намір Росії про диверсії у в'язницях / УНІАН

Російська Федерація намагається організувати кілька тюремних бунтів в Україні. За даними української сторони, через зв'язки у злочинному світі, заявив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

"За оперативною інформацією, Російська Федерація намагається запустити кілька бунтів у в'язницях через зв'язки в злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальсифіковані відосики та проплачені протести біля в'язниць", - зазначив він.

Також Денис Малюська на тлі загострення ситуації на Донбасі вирішив "чисто по-пацанськи" заспокоїти українців, використовуючи блатний тюремний жаргон.