Росія намагається організувати тюремні бунти в Україні - Малюська

За оперативною інформацією, Російська Федерація намагається запустити кілька бунтів у в'язницях через зв'язки в злочинному світі.
Російська Федерація намагається організувати кілька тюремних бунтів в Україні. За даними української сторони, через зв'язки у злочинному світі, заявив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.
"За оперативною інформацією, Російська Федерація намагається запустити кілька бунтів у в'язницях через зв'язки в злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальсифіковані відосики та проплачені протести біля в'язниць", - зазначив він.
Також Денис Малюська на тлі загострення ситуації на Донбасі вирішив "чисто по-пацанськи" заспокоїти українців, використовуючи блатний тюремний жаргон.
"Про прогін від злодіїв з Раші знаю, чув. Просять підняти шум і творити свавілля - у в'язницях, на волі. Але в нашій хаті свої порядки, ми проти свавілля, тому, люди, тихоша! Без кіпіша".
Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".
Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.
Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.
Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".
Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР"
Читайте також: