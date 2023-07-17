"Росія просто тремтить за Кримський міст": Жданов розповів про провал Путіна

За словами Олега Жданова, Україна знайшла слабке, вразливе місце Кримського мосту.

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Олег Жданов розповів про удар по Кримському мосту / Колаж Главред, фото Главред, скріншот

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, наскільки серйозні пошкодження отримав Кримський міст і як диктатор РФ Володимир Путін прорахувався через Кримський міст.

Як заявив Жданов,"політичний ефект буде більшим, ніж військовий".

"Раз була зруйнована тільки автомобільна частина моста, а не залізнична, потрібно чекати нових ударів. Росія просто тремтить за Кримський міст, організувала йому колосальну систему охорони і оборони. Там і дзеркала, і кутові відбивачі ставили, і чого там тільки не робили на цьому мосту, щоб убезпечити його. Більш того, на мій погляд, автомобільні пробки, які зараз утворилися з обох сторін біля в'їздів на міст – це живий щит для моста. Російська влада знає, що ми не будемо стріляти по цивільних, тому цілком могли навмисно створити дефіцит в пропускній здатності моста. Адже все залежить від служб охорони моста: якщо дали команду проводити ретельний огляд – все, вишикувалася черга в 13 км", - говорить Жданов.

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За його словами, Україна знайшла слабке, вразливе місце мосту.

"Зверніть увагу, удар був нанесений біля центральної арки, в місці, де мінімальна кількість машин. Росіяни дуже регламентують навантаження на міст, і машини проходять по ньому з підвищеною швидкістю і дозовано за рахунок оглядів", - говорить він.

Які пошкодження зазнав Кримський міст

"145-а опора мосту, яка піддалася атаці - це майже біля центральної арки. Там практично максимальна висота моста, тому відремонтувати її буде вкрай важко. Після першої атаки відновлення було менш проблематичним: біля Керчі висота мостового прольоту становила всього кілька метрів над рівнем моря. Зараз Кримський міст закритий. І поки не зрозуміло (це ретельно приховують), наскільки вибуховою хвилею була пошкоджена залізнична гілка. Відомо, що впав і проломився один проліт, а другий – зійшов з опор. Приблизно така ж ситуація була минулого разу. І ми поки не знаємо, наскільки пошкоджена сама опора: якщо пошкодження істотні, то може зупинитися рух і по залізничній гілці", - говорить Жданов.

Він додав, що "атака на Кримський міст повинна дати зрозуміти Росії, по-перше, що ми не зупинимося у звільненні наших територій, по-друге, що невразливих об'єктів на її території не існує, по-третє, що для росіян (які ще здатні мало-мальськи мислити в умовах російської пропаганди) це має стати доказом того, що Крим – це небезпечне місце для відпочинку", - додав він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Вибухи на Кримському мосту 17 липня

На Кримському мосту вночі прогриміли вибухи. На незаконно спорудженій російськими окупантами естакаді в захопленому Криму сталося два вибухи, в результаті яких було перекрито рух. На шляху до мосту утворилися величезні затори.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи і всі відповідальні служби", - повідомив кримський гауляйтер Аксьонов.

За інформацією Росії, загинули дві людини.

У соціальних мережах опублікували кадри наслідків вибухів на Кримському мосту. У пробках застрягли понад 1000 автомобілів.

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